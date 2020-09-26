Олимпийский чемпион 1994 года требует 3,5 млн рублей от СБР

Олимпийский чемпион по биатлону 1994 года Сергей Тарасов требует выплатить ему 3,5 млн рублей за работу вице-президентом в Союзе биатлонистов России (СБР).
Об этом источник, близкий к СБР,
Тарасов эту информацию не стал комментировать, хотя и не опроверг. СБР он покинул в середине июля, отказавшись от участия во внеочередных выборах руководства организации, которые должны были помочь преодолеть раскол. Весной 2020 года СБР разделилась на две неформальные группировки сторонников и противников Драчёва. Тарасов относился к первым, но за день до выборов Драчёв добровольно оставил свой пост. Новым главой СБР на безальтернативной основе стал Виктор Майгуров.
Как писал NEWS.ru, в июне Тарасов обвинил противников Драчёва в СБР в попытке подкупа делегатов отчётно-выборной конференции.
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