Член правления СБР: конкуренты подкупают делегатов против Драчёва

https://static.news.ru/photo/48f82938-ae4f-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Федерации биатлона Алтайского края, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов заявил, что противники действующего президента СБР Владимира Драчёва пытаются подкупить делегатов отчётно-выборной конференции, чтобы выбрать нового главу организации.

Он рассказал, что тренера Геннадия Жамина уговаривают приехать на конференцию и проголосовать против Драчёва, при этом обещая оплатить все расходы.

То есть идёт подкуп избирателей, и мне особенно неприятно, что это происходит за моей спиной, — цитирует Тарасова ТАСС.

Он отметил, что для этого в Алтайский край приезжали вице-президент СБР Валерий Польховский и тренер Николай Князев. Сам Польховский заявил, что это неправда.

Ранее правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.

Как сообщал NEWS.ru, президент СБР Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.