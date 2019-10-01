https://static.news.ru/photo/af713888-e43f-11e9-9b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fedskaterussia/instagram.com

Тренерский штаб сборной России по скейтбордингу огласил состав команды на первый в истории чемпионат Европы, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 10 по 12 октября.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие 120 спортсменов из 30 стран, сообщает пресс-служба Федерации скейтбординга России (ФСР).

Россию представят, как уже опытные спортсмены, такие как действующий чемпион страны Константин Кабанов, Егор Голубев, Егор Кальдиков, Дмитрий Двойнишников, Ксения Маричева, Лилия Суханькова, так и молодые райдеры, для которых эти соревнования станут первым международным мероприятием в их карьере.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) включилв программу Игр-2024 в Париже четыре новых вида спорта, среди которых брейк-данс, сёрфинг, спортивное скалолазанию и скейтбординг, писал News.ru.