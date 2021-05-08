Стало известно, почему биатлонистка Старых завершила карьеру

https://static.news.ru/photo/ed7fc662-b170-11eb-a807-96000091f725_660.jpg Ирина Старых Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская биатлонистка Ирина Старых приняла решение о завершении карьеры. По словам тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского, это связано с травмой, которая не позволила полноценно вернуться в строй. Об этом он заявил ТАСС.

Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться, — сказал Кугаевский.

За свою спортивную карьеру 33-летняя Старых стала обладательницей четырёх золотых медалей чемпионатов Европы по биатлону. Кроме того, она завоевала серебро и бронзу на этапах Кубка мира в сезоне-2013/14.

В 2014 году россиянку отстранили от участия в соревнованиях на три года за эритропоэтин.

После возвращения в биатлон в 2017-м она приходила к финишу на этапах Кубка мира в числе десятки сильнейших, однако призовых мест завоёвывать не удавалось.

Ранее другая биатлонистка Маргарита Васильева расплакалась из-за низкой зарплаты после отбывания дисквалификации. Подобный ход не оценили подписчики девушки и обрушились на неё с критикой. Впоследствии она ответила пользователям соцсетей, которые выразились негативно.