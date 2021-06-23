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Мишин рассказал о самочувствии Туктамышевой и Коляды

16:53, 23 июня 2021
Алексей Мишин Алексей Мишин Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, где на данный момент фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда готовятся к новому сезону.

Я сейчас во Франции, тренировка идёт полным ходом. Работаем, Миша и Лиза себя чувствуют хорошо, — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.

Контрольные прокаты состоятся 11–12 сентября в Челябинске на ледовой арене «Трактор». По его словам, спортсмены будут готовы к этому времени, а «если прокаты именуемые, надо их кататься».

Ранее стало известно, что состав сборной России по фигурному катанию может измениться.

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