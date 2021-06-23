Мишин рассказал о самочувствии Туктамышевой и Коляды

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, где на данный момент фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда готовятся к новому сезону.

Я сейчас во Франции, тренировка идёт полным ходом. Работаем, Миша и Лиза себя чувствуют хорошо, — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.

Контрольные прокаты состоятся 11–12 сентября в Челябинске на ледовой арене «Трактор». По его словам, спортсмены будут готовы к этому времени, а «если прокаты именуемые, надо их кататься».

Ранее стало известно, что состав сборной России по фигурному катанию может измениться.