Медведева прокомментировала своё возвращение к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что сегодня начинает тренироваться с Этери Тутберидзе. При этом спортсменка поблагодарила своего бывшего канадского тренера за работу, которую они проделали вместе.
Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат, — отметила девушка в эфире Первого канала.
По словам Медведевой, Брайан Орсер с пониманием отнёсся к её решению. Им удалось сохранить тёплые отношения.
Кроме того, фигуристка рассказала, что она встретилась с Тутберидзе. Они поговорили и решили продолжить работать.
Ранее Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера.
Как писал NEWS.ru, чемпион мира по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что решение серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе является верным.
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