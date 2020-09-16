Медведева прокомментировала своё возвращение к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/a59abe4c-f81b-11ea-8ee5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева заявила, что сегодня начинает тренироваться с Этери Тутберидзе. При этом спортсменка поблагодарила своего бывшего канадского тренера за работу, которую они проделали вместе.

Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат, — отметила девушка в эфире Первого канала.

По словам Медведевой, Брайан Орсер с пониманием отнёсся к её решению. Им удалось сохранить тёплые отношения.

Кроме того, фигуристка рассказала, что она встретилась с Тутберидзе. Они поговорили и решили продолжить работать.

Ранее Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что решение серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе является верным.