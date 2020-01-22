NEWS.ru решил вспомнить некоторые факты из жизни Олега Матыцина, накануне назначенного новым министром спорта РФ.

За плечами свежеиспечённого спортивного министра нет такой славной и богатой громкими победами карьеры, какая отличала прежнего главу ведомства Павла Колобкова. Олег Матыцин, которому в мае нынешнего года исполнится 46 лет, о спорте, конечно, знает не понаслышке: занимаясь настольным теннисом, он становился победителем и призёром крупнейших соревнований союзного масштаба, а затем проявил себя и как наставник, став Заслуженным тренером России.

Но в большей степени Матыцина привлекала спортивная наука и всё, что с ней связано. Окончив Государственный центральный ордена Ленина институт физкультуры (ГЦОЛИФК), будущий спортивный министр прошёл в этом вузе все ступени научного сотрудника от преподавателя до ректора. В 1990-е учебное заведение сменило название и стало Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ).

Но в бытность главой спортивного вуза Олег Матыцин оказался замешанным в одной некрасивой истории. Как известно, по соседству с корпусами РГУФКСМиТа на Сиреневом бульваре до июля 2009 года находился Черкизовский рынок, в просторечии именовавшийся «Черкизоном». Как выяснилось, тогдашний ректор спортивного университета мог быть привлечён к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий, выразившееся в несанкционированной сдаче в аренду коммерческим структурам земельного участка, находившегося в федеральной собственности.

В ходе следствия была названа сумма нанесённого ущерба — 120 млн рублей, однако Матыцину фактически удалось отделаться лёгким испугом в виде штрафа в 20 тысяч «деревянных». Ну и, конечно, во исполнение решения Басманного суда с постом ректора университета будущему спортивному министру тоже пришлось расстаться. Хотя вины своей он тогда не признал, да и суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности, необходимого для привлечения к уголовной ответственности.

Территория бывшего Черкизовского рынка АГН «Москва»

Вот как с присущей ему эмоциональностью прокомментировал эту информацию известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Ребята, будем реалистами: история с продажей земель ГЦОЛИФКа «Черкизону» совсем не про Матыцина! Этим активно занимался Валерий Кузин — ректор, который возглавлял вуз, когда я его заканчивал. Кузин торговал многим, бухал, прожигал деньги в казино и зажал нам целую стипендию за месяц на момент моего окончания ГЦОЛИФКа! Матыцин просто стал крайним! — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Дальнейшая же карьера Олега Матыцина в спорте включает в себя исключительно положительные факты. С 2005 года на протяжении десяти лет он руководил Российским студенческим спортивным союзом, после чего стал почётным президентом этой организации. И за эти годы неизменно возглавлял делегацию российской студенческой сборной на всех Всемирных универсиадах. С 2007 года Матыцин входил в исполком Международного спортивного студенческого союза (FISU), президентом которого стал в 2015 году. Таким образом, успешное проведение в России Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани и зимней Универсиады-2019 в Красноярске — во многом заслуга теперешнего спортивного министра.

Очевидно, что Матыцин накопил огромный опыт организаторской и управленческой работы в спорте. Причём опыт этот самый разнообразный — от заместителя председателя оргкомитетов обеих прошедших в нашей стране Универсиад до членства в составе комиссий по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России (ОКР) и Международного олимпийского комитета (МОК), а также в Совете по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.

Учитывая налаженные контакты назначенного главы профильного ведомства в крупнейших международных организациях, наверное, это действительно оптимальная на данный момент кандидатура. Но, в то же время, следует понимать, что работать Матыцину придётся в условиях жесточайшего прессинга, которому подвергся российский спорт в связи с многочисленными допинговыми скандалами. Посмотрим, как новый министр справится с этой сложнейшей задачей.