Лыжник Мальцев рассказал о подарке Устюгова после поражения в эстафете

https://static.news.ru/photo/7aa4f6c6-1f49-11eb-9046-fa163e074e61_660.jpg Артём Мальцев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Лыжник сборной России Артём Мальцев поделился подробностями выигранной эстафеты у Сергея Устюгова в 2019 году. Мальцев выступал тогда за вторую сборную России вместе с Евгением Беловым, которому Сергей Устюгов пообещал в случае победы подарить IPhone.

Перед эстафетой ещё была забавная ситуация. После завтрака я ехал в лифте с Женей Беловым и Устюговым. Серёга в шутку говорит Жене: «Белый, если вы выиграете у нас сегодня эстафету, то я тебе подарю новый IPhone. Жека просто посмотрел на меня и ничего не сказал. На пьедестале мы все смеялись и говорили про новый IPhone. На следующий сбор он привёз его и подарил Белову, — рассказал Мальцев NEWS.ru.

Также он отметил, что у Устюгова тяжёлый характер, потому что он всегда стоит на своём, но при этом остаётся очень добрым и открытым человеком.

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