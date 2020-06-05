Лыжник Йоханнес Клебо подписал контракт с велокомандой

https://static.news.ru/photo/0f6b0b88-a731-11ea-adf2-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Клебо Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо подписал пятилетний контракт с норвежской велокомандой Uno-X.

Я наконец-то могу объявить, что присоединился к команде Uno-X. Для меня большая честь и гордость получить эту возможность. Я с нетерпением жду, чтобы провести следующие пять лет вместе с ними, — написал Клебо на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам. Титул достался 23-летнему спортсмену досрочно, поскольку от участия в заключительных этапах турнира отказалась сборная Норвегии. Ближайшим преследователем россиянина стал Йоханнес Клебо.