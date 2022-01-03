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Лыжница Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски»

15:21, 03 января 2022
Лыжница Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» Наталья Непряева Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Ещё одна россиянка, Татьяна Сорокина стала 10-й.

Россиянка показала результат 29 минуты 51,3 секунды. На втором месте остановилась норвежка Хейди Венг, на третьем — Криста Пярмякоски из Финляндии.

«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующим победителем турнира является Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Россиянка Татьяна Сорина финишировала шестой.

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