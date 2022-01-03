Лыжница Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Ещё одна россиянка, Татьяна Сорокина стала 10-й.
Россиянка показала результат 29 минуты 51,3 секунды. На втором месте остановилась норвежка Хейди Венг, на третьем — Криста Пярмякоски из Финляндии.
«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующим победителем турнира является Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.
Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Россиянка Татьяна Сорина финишировала шестой.