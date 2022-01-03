Лыжница Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски»

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о желании выступать на соревнованиях. В интервью Olympics она отметила, что фигурное катание и эмоции, которые она от него получает, до сих пор не отпустили её, поэтому она не завершает карьеру, хоть физическая форма не позволяет ей выступать на высшем уровне.

Мне пока тяжело смотреть фигурное катание, потому что думаешь: вот, я бы тоже могла выступать, и всё ещё переживаешь в душе те же ощущения. Пока не отпустило. Но на таких...