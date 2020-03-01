https://static.news.ru/photo/b3404a20-5c4f-11ea-8e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата на гостевом паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 122:114 (29:33; 34:28; 30:34; 29:19).

Самым результативным игроком встречи вновь стал форвард Леброн Джеймс, который сделал трипл-дабл из 34 очков, совершил 13 передач и 12 подборов. Ещё 20 очков забросил 24-летний форвард Кайл Кузма. Лучшим игроком соперника стал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон, на счету которого 35 очков и семь подборов.

Эта победа стала для «озёрных» восьмой в последних девяти матчах.

В другом матче чемпионата НБА «Голден Стэйт» дома уступил «Вашингтону Уизардс» с разницей 14 очков (110:124 (28:35, 29:28, 19:31, 34:30). У победителей отличился атакующий защитник Брэдли Бил, на счету которого 34 очка. У команды хозяев лучшим стал Эндрю Уиггинс, который набрал 27 очков.

Матч 27-го тура баскетбольной Евролиги между итальянским «Миланом» и испанским «Реалом» пройдёт без зрителей из-за распространения в Италии коронавируса, сообщает пресс-служба Евролиги, ранее писал NEWS.ru.