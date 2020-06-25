Каспаров ответил на название шахмат расистским видом спорта

https://static.news.ru/photo/57d21e22-b79c-11ea-98ce-fa163e074e61_660.jpg Гарри Каспаров Фото: Russian Archive/Global Look Press

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров ответил на заявление Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о том, что шахматы являются расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.

Если вы обеспокоены тем, что игра в шахматы является расистской, пожалуйста, начните играть в го, где чёрные ходят первыми, вместо того чтобы выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков на «расследования», — написал Каспаров в Twitter.

If you are worried that the game of chess is racist, please take up Go, where black moves first, instead of looking foolish by wasting taxpayer money at a state broadcaster to "investigate" it! https://t.co/DPjvvWbqcb — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 23, 2020

Ранее в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой со счётом 2,5:1,5, писал NEWS.ru. Турнир организовал сам норвежец. Призовой фонд соревнований составил $250 тысяч. Карлсен получит $70 тысяч.