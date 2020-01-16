Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» прервал серию поражений из четырёх игр, обыграв мадридский «Реал» в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги со счётом 102:94. Лёгкий форвард победителей Сергей Карасёв в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, почему коллектив проиграл «Валенсии», но выиграл у «Королевского клуба», а также поделился ожиданиями от следующей встречи в европейском чемпионате против московского ЦСКА.

— Первые минуты дались непросто, вы уступали, но затем «Химки» рванули вперёд и уже не отдавали инициативу сопернику. Что случилось в самом начале?

— Я бы не сказал, что прям «что-то случилось». «Реал» — классная команда, у них отличный подбор игроков, и они играли настолько, насколько мы им позволили в начале встречи, забили свои «трёхи». Мы, в свою очередь, не очень хорошо сыграли в нападении и пропустили несколько своих трёхочковых. Затем собрались и, в принципе, та тактика, которая была на игру, полностью сработала, мы гоняли мяч, особенно в нападении. По-моему, давно такого не было, чтобы четыре-пять человек больше десяти очков забили (Алексей Швед — 21, Девин Брукер — 15, Энтони Гилл, Янис Тимма — по 13, Йонас Жеребко — 11. — NEWS.ru). Это считается очень хорошим результатом, и это заслуга всей команды. Поэтому отличная получилась игра, хотя мы немного смазали концовку. Это не первый раз, когда мы ведём в счете 20 очков, а остаётся семь-восемь. А так, в целом, все молодцы, спасибо болельщикам за то, что пришли и поддержали нас.

— В защите «Химки» играли достаточно грубо. Настолько сильные были эмоции?

— Я бы не сказал, что мы играли грубо, мы играли жёстко. Всё-таки это наша площадка, и мы довольно много проиграли в чемпионате Евролиги, много обидных поражений. В этот раз хотелось выиграть, особенно перед своими болельщиками и старались играть на пределе, на максимуме, особенно в защите, потому что понимали, что «Реал» очень сильно зависит от нападения, это очень классная команда, и, наверное, мы не дали им почувствовать тот баскетбол, в который они привыкли играть. И благодаря этой жёсткий и агрессивной защите мы, наверное, переломили ход встречи.

— Особенно удачной для вас сложилась четвёртая четверть, в которой вы набрали восемь очков (всего десять). Довольны личным результатом?

— Самое главное — я помог победить команде, это для меня в приоритете. Я старался выкладываться в каждом моменте, ребята нашли меня для реализации трёхочковых, и я делал то, что могу делать. Наверное, могу и больше, есть куда прогрессировать (улыбается). Надо работать дальше.

— Как-то сказалось поражение «Валенсии» (75:84) на игре?

— Такая тенденция в последних матчах Евролиги, когда через день играешь, очень тяжело выходить на паркет на две встречи подряд. А если первую проиграл, то на вторую ты выходишь двойне эмоционально заряженным и стараешься дать максимальную энергию. Две игры подряд проигрывать дома — не очень приятно и компетентно перед болельщиками. Мы старались выкладываться и, безусловно, проиграть «Валенсии», выиграть у «Реала», наверное, мы доказали, кем мы являемся, какая у нас команда и какой у нас потенциал.

— На какие ошибки после поражения команда обратила особое внимание?

— Мы просто не играли как команда. Это чувствовалось, это виделось и говорилось со стороны, потому что мы были каждый сам за себя. А против мадридцев мы реально были как семья.

— Вообще показалось, что у «Химок» против «Реала» получилось вообще всё и в защите, и в нападении. Или всё-таки есть, на что обратить внимание?

— Безусловно, всегда есть, на что обратить внимание. Мне очень понравилось, как мы отыграли на подборе, потому что в «Реале» высокорослые игроки, и большинство подборов они выигрывают. Не знаю по статистике мы их обошли или нет, но на паркете казалось, что очень достойно выглядели. Жаль, что последние две минуты матча немного смазали.

— В чемпионате Евролиги у «Химок» не всегда удачно складывается игра. С чем связываете?

— Не знаю, сложно ответить. Мы, в принципе, играем очень хорошо. Просто в ВТБ нет таких команд, да, они играют всё равно хорошо, но за счёт подбора игроков, скамейки и класса мы в чемпионате России вытаскиваем. А в Евролиге очень много полноценных команд, клубов с крутейшими баскетболистами, поэтому нужно играть до последнего. А с заключительными минутами у нас проблемы. Пока, наверное, это наш самый большой минус.

— В рамках Евролиги следующий соперник — московский ЦСКА. Можно ли считать «армейцев» опаснее мадридцев?

— Мы уже играли с ними, выиграли 20 очков. Тем более играем дома. Я думаю с такой игрой, которую мы показали против мадридцев, мы просто обязаны победить.