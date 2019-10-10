Один из самых известных скейтеров России, победитель этапа Кубка мира 24-летний Егор Кальдиков в кулуарах международного форума «Россия - спортивная держава», проходящего в Нижнем Новгороде, в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как, катаясь на улице, попасть в профессионалы, и о включении скейтбординга в программу Олимпийских игр-2020 года в Токио.

— В начале 2000 года у нас начался «бум» скейтов. Как развивался скейтбординг в России?

— Я бы сказал, что «бум» начался с 2006 по 2009 год. Непонятно, почему это произошло, но тогда тысячи детей по всей России, в числе которых и я, начали кататься. Затем настало затишье до сегодняшних олимпийских времён (МОК включил скейтбординг в программу Олимпиады-2020 в Токио — News.ru).

— Как вы оцениваете состояние российского скейтбординга и инфраструктуры?

— Как очень хорошее, потому что начали строить скейтпарки, скейтбазы по всей стране. Но одна проблема, которая никуда не уходит — короткий сезон с большими перерывами. Например, зимой негде кататься. Необходимо сделать крытые помещения, центры экстремальных видов спорта в каждом регионе. Нужно и зимой тренироваться, а не только когда лето.

— А с чем связано малое количество крытых парков?

— С финансированием, конечно же. Не все понимают этот вид спорта. У нас в стране два главных вида — футбол и хоккей, куда и вкладываются большие средства. В любом месте, в любое время года ты можешь в них играть. Но, времена меняются. К примеру, губернатор Нижегородской области (Глеб Никитин — News.ru) сказал, что сделает в каждом городе скейтпарк. Кроме того, на одном из них пройдёт чемпионат Европы. Это большой подарок.

Скейт-площадка Vans Off The Wall Skatepark в Парке Горького Игорь Иванко/АГН «Москва»

— Для вас скейтбординг — это что?

— Образ жизни, субкультура, попадая в которую, выхода нет. Если погрузиться, скейтбординг даёт тебе большой невероятный мир.

— Когда вы стали этим заниматься?

— Кататься начал в 2006 году в Новокузнецке. Там у меня ничего не было для развития, но, благодаря скейту, я смог путешествовать по ближайшим городам России, стало много знакомых и друзей из разных стран и сфер деятельности. Однако, не все они профессионалы, ведь скейтбординг, прежде всего, хобби.

— Итак, встали на скейт, поехали и неужели поняли, что это ваше?

— Да, понял, что это моё, когда встал на скейт. Вкладывал в «доску» всю свою душу, сердце, здоровье, отдавал всего себя и ничего не просил взамен. Мне просто очень нравилось. В итоге, я получил то, что имею сейчас и по-прежнему кайфую, как и в детстве.

— Скейтбординг признали олимпийским видом спорта...

— И я почувствовал, что будет больше возможностей, не только у меня, но и других ребят. К моменту включения в программу Олимпиады меня уже спонсировали крупные бренды, но благодаря Играм теперь будет поддержка от государства. Стало больше финансовых вложений в наш вид спорта. Но для меня скейтбординг, по-прежнему, остался для души, и я считаю, что это хорошо. Продолжаем расти и развиваться.

— Как происходит отбор на Олимпиаду?

— Существуют рейтинг и баллы: за любое место, занятое на соревнованиях, ты получаешь балл. Это суммируется, и в конечном итоге выводится в рейтинг. В нём ты должен быть в топ-20. На Олимпиаду едут несколько человек от одной страны.

— Есть в этом рейтинге лидеры, которых уже нельзя догнать?

— Соревнований много, всё может поменяться. Да и нет в скейтбординге такого, что всё время выигрывает один человек. Это очень сложно для судейства, потому что никто пока не знает, как судить правильно.

— Внимания государства от включения в Олимпиаду стало больше?

— Конечно. Из-за включения в Игры государство начинает вкладывать деньги. Во многом нужно отдать должное и Федерации скейтбординга России, потому что она наш «связной» с государством.

— Что можете сказать о работе самой федерации?

— Они очень много вкладывают в развитие. Для меня сделали очень много хорошего. Поэтому, я не могу сказать ничего плохого. Федерация помогает таким, как я, строит площадки и делает действительно всё возможное для развития.

Егор Кальдиков Егор Кальдиков/vk.com

— За чей счёт выезжаете на соревнования?

— Как за свой счёт, так и за счёт спонсоров, иногда оплачивает федерации. Очень часто путешествую по всему миру и не могу сидеть на одном месте больше двух недель.

— Какое будущее у профессионального скейтбордиста?

— Такое же, как сейчас у меня — катаешься, веселишься, получаешь удовольствие, защищаешь свою страну. Скейтбординг, прежде всего, это получение удовольствия.

— Как вообще попадают в профессионалы? Понятно, что в футболе, например, всё начинается с секций, а как это происходит у вас?

— Выиграй любые соревнования, и ты им станешь. Но, профессионалом становишься тогда, когда у тебя есть «про-модель» доски. То есть доска от определенной компании-производителя. Однако, чтобы её заслужить, надо для этого очень много работать, и у тебя будет индивидуальная доску с твоим именем и дизайном. При этом, дизайн каждый год меняется, это уже такой обряд. Вот тогда ты уже профессионал, до этого им не считаешься.

— В каком возрасте завершают профессиональную карьеру?

— Я думаю, что здесь всё по желанию. Я знаю, что и в 34, и в 40 лет катаются, как молодые. Это зависит от того, как ты следишь за собой и своим здоровьем.

— Насколько сильно различие между российским, европейским и американским скейтбордингом?

— Я бы не сказал, что есть какие-то принципиальные различия. Российский скейтбординг очень сильный, мы вкладываем очень много сил, чтобы кататься по всему миру и Россия на хорошем счету. В скейтбординге нет лучших, вот в чём самое главное. Каждый имеет свой стиль, катание. Человек, который на тебя смотрит, сам выбирает, хорош ты для него или нет. Ты можешь 20 раз выиграть соревнования, но лучшим тебя могут не назвать.

— У вас пример, или кумир, в мире скейтбординга?

— Очень много людей, которые меня вдохновляют. Но мы чаще смотрим видео-профайлы с чьей-то историей, в которой определяющую роль играет музыка, вдохновляемся катанием данного человека. И если ты чувствуешь мурашки, то такие люди и становятся примером.

— Как воспринимают родители ваше занятие?

— Точно никогда не говорили, что мне это не нужно, но иногда слышал «Егорушка, в учебу». Были люди, которые вообще твердили, что я не умею прыгать. Но где они, а где я сейчас? Вот и всё. Я никого не слушал. Родители гордятся мной.

— Вы кто по образованию?

— Программист, но из-за того, что большую часть времени катался, сейчас я не так хорошо в этом разбираюсь. Да и потом, неизвестно, как сложится жизнь, пригодится. Но любимое дело — скейтбординг. Хотел бы, чтобы вся жизнь всегда была с этим связана.

— Достойная молодежь растёт? Кого бы вы могли назвать перспективным «новичком»?

— Она всегда растёт. А вот выделить кого-то конкретного я не могу, потому что это было бы нечестно. Очень много достойных.

Егор Кальдиков Егор Кальдиков/vk.com

— Как начинающему скейтеру обратить на себя внимание?

— Instagram, благодаря которому тебя быстрее заметят. Но чтобы заметили, нужно снимать полноценное видео, где ты покажешь уровень мастерства именно на улице, потому что это уличный вид спорта. Не все это понимают.

— Вас также заметили?

— Да, я снял видео-профайл, мне позвонили из самой крутой компании и сказали, что берут мне билет в Москву. В шестнадцать лет я оказался в столице. Такой профайл, какой снял я, никто до сих пор не сделал. Ни одной похожей истории нет по сей день. Я снимал для себя и не думал, что кто-то заметит. Выложил на Youtube, тогда не было Instagram, и всё.

— Расскажите подробнее о трюках. Какой ценится больше всего?

— Когда доска «не прицеплена» к ногам, здесь можно сделать миллион вариаций. Нет самого сложного. Просто у каждого свои трюки, и они оцениваются по-разному. Кто-то делает один трюк и получает максимум баллов, кто-то много — и минимум.

— Есть трюки, которые вы не можете выполнить?

— Нет. Есть трюки, которым я уделяю мало внимания, не так стабильно выполняю. Я делаю только те, что нравятся. Этим скейтбординг очень хорош.

— Есть безумные трюки, которые вы бы хотели сделать в ближайшее время?

— Есть такой сайт «Thrasher Magazine», куда мечтает попасть каждый скейтбордист. Это самая известная платформа. Сделаешь крутой трюк — попадёшь. И если ты там оказываешься, то дальше только на Луну. Это была и моя мечта. И год назад меня опубликовали, а если опубликовали, значит сделал какой-то безумный трюк (смеется). Хочется снова попасть в «Magazine», но сейчас вкладываю много сил для участия в соревнованиях.

— Когда появились первые спонсоры?

— В 12 лет начал кататься, в 13-14 появилась поддержка от местного магазина (в Новокузнецке — News.ru), который предоставил мне накопительную скидку. Чем больше побед, тем выше скидка.

— А как сейчас обстоят дела?

— Сейчас мне дают всё бесплатно и платят деньги (смеётся).

— Какие ожидания от чемпионата Европы, который проходит в Нижнем Новгороде?

— Получить удовольствие, показать всем, как я люблю скейтбординг. Выиграть очень хочется.