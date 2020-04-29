Накануне заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в очередной раз выступила с хвалебными комментариями в адрес Этери Тутберидзе, отметив при этом, что не считает её подход к тренировкам жёстким. Однако в мире фигурного катания давно ходят легенды о суровых методах известного наставника. NEWS.ru пытается понять, где в этой истории правда, а где вымысел.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратимся к высказываниям бывших и действующих спортсменов Этери Тутберидзе. Лучше них никто не знает, как проходят тренировки и к каким методам прибегает тренер.

Бронзовый призёр юниорского Гран-при по фигурному катанию Алсу Каюмова рассказала, что однажды бывший тренер выгнала её с тренировки.

Я совсем расслабилась, много всего навалила. Она сказала: «Так не пойдёт, иди». Но в итоге я вернулась на лёд, сказала, что хочу работать. Пустила обратно, — заявила фигуристка «Спорт-Экспрессу».

Вообще складывается ощущение, что отстранение спортсменов от тренировок — это один из любимых приёмов Тутберидзе.

В группе Тутберидзе меня выгоняли с тренировок за то, что не могу собраться. Для того чтобы катать всегда чисто, нас ориентировали на то, что мы должны уметь сосредоточиться. Нам давали только один прокат, и больше шансов не было — как на соревнованиях. Просишь ещё возможность — не дают. Если не сделала, расстроилась, то всё — пошла. И меня довольно часто выгоняли, — рассказывала в интервью изданию «Газета.ru» фигуристка Анастасия Тараканова.

Анастасия Тараканова instagram.com/anastasiyatar04

Но, наверное, самая жуткая история, которая так или иначе имела отношение к методам известного тренера, прозвучала из уст олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она заявила, что во время Олимпиады в Пхёнчхане не пила воду, а просто полоскала рот.

Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров Адьян Питкеев, который ушёл от Тутберидзе, после того как получил серьёзную травму спины, однажды сказал: «Нагрузки там ровно такие, чтобы побеждать на Олимпийских играх. Так в чём проблема? Результат есть — значит, всё хорошо».

Что качается травмы, то фигурист не винит бывшего тренера в своих проблемах со здоровьем. По мнению Адьяна, ни один спортсмен не застрахован от этого.

Фигурист Яков Зенько, два года занимавшийся в группе Тутберидзе, тоже покинул тренера с серьёзной травмой бедра. Однако так же, как и Адьян, он не стал обвинять в этом тренера. Но и это не всё. Спортсмен считает, что строгость в группе Тутберидзе была оправданной.

Любой наставник, не только в фигурном катании, должен быть строгим. Главным фактором воспитания победителей является высококонкурентная среда. Каждая тренировка под её руководством сродни соревнованию — выходя на лёд, мы все стремились проявить себя лучше, чем партнёры по команде, — цитировал RT спортсмена.

А вот как вспоминает Тутберидзе её первая ученица Полина Шелепень.

Конечно, я её боялась. Тутберидзе с самого начала была строгой. Но уже как тренер я понимаю, строгость включается не для того, чтобы показать своё превосходство, — это уважение, дисциплина, иначе в какой-то момент тебя просто перестанут слушать. Все тренеры ругаются, просто такое ощущение, что чем больших успехов ты добиваешься, тем больше про тебя начинают сочинять всякие истории, — заявила фигуристка «Спорт-Экспрессу».

Как мы видим, и нынешние, и бывшие ученики хоть и отмечают строгость Тутберидзе, но при этом сами же оправдывают её методы. Большие победы зачастую требуют больших жертв. Да, тренер могла выгнать спортсмена с тренировки, однако это происходило в том случае, если ученик не выкладывался на катке на все 100 процентов. У Тутберидзе немаленький коллектив: не сумел собраться на тренировке, выложить все силы в отведённое тебе время — значит, тебе это было не очень нужно, ты упустил свой момент. Справедливо? Вполне.

Полина Шелепень instagram.com/shelepen_polina

А как быть с историями про многочисленные травмы, психологические проблемы (как в случае с Юлией Липницкой) подопечных Тутберидзе, спросите вы. Это обратная сторона любого профессионального спорта. Ни фигуристы, ни футболисты, ни гимнасты, ни борцы — никто от этого не застрахован. Кроме того, начинающие спортсмены и их родители, которые идут к Этери на просмотры, знают, на что подписываются. Это их осознанный выбор. Да и за последние годы желающих попасть в состав «Тутберидзе Team», несмотря на все устрашающие рассказы о подходах тренера, меньше не стало.

И напоследок. Вы когда-нибудь слышали, чтобы олимпийский чемпион или чемпион мира в любом виде спорта говорил что-то в духе: «Я приходил на тренировки, когда захочу, занимался обычно вполсилы, но тренер меня часто хвалил и даже подкармливал сладостями». В профессиональном спорте такое невозможно.

Несомненно, методы у всех специалистов разные, но в основе всегда лежит дисциплина, без которой невозможны большие достижения, что и доказывают подопечные Тутберидзе. И если о ней говорят, а о ком-то другом — нет, это не означает, что только Этери строга к своим подопечным. Все проявляют строгость, но обращают большее внимание на тех, кто находится на высоте.