https://static.news.ru/photo/d7fec500-50e5-11ea-a1e0-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес Бё Фото: johannesthingnesboe/vk.com

Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё готов приехать в гости к российскому биатлонисту Александру Логинову, который пригласил всех соперников удостовериться, что тот «чист» от допинга.

Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чашке чая, это было бы отлично. Мы должны попробовать жить в духе честной игры и делать всё необходимое для борьбы за чистоту спорта. Я считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт, — сказал Бё на пресс-конференции.

Норвежец отметил, что Логинов выиграл спринт, проведя отличную гонку, а также подчеркнул, что без допинговой истории россиянин мог бы быть номером один в мировом биатлоне.

Ранее Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. В гонке преследования российский биатлонист выиграл бронзовую награду. Йоханнес Бё стал в пасьюте вторым, писал NEWS.ru.