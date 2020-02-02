https://static.news.ru/photo/ae3ade90-45cb-11ea-a72f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Иванова, Анна Беррайтер и Саммер Бритчер Фото: fil-luge.org

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Первое место заняла немка Анна Беррайтер, третьей стала американка Саммер Бритчер.

Второе место позволило Ивановой вернуться на первое место общего зачёта Кубка мира.

Ранее россиянин Роман Репилов занял первое место в спринтерском зачёте нынешнего сезона Кубка мира по санному спорту. Он стал победителем спринтерского зачёта по итогам трёх этапов. Вторым в списке стал ещё один россиянин — Семён Павличенко, который выиграл последнюю спринтерскую гонку сезона, писал NEWS.ru.