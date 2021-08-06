«Используется допинг»: Милонов о победах ЛГБТ-спортсменов на Олимпиаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru высказался о победах спортсменов — представителей ЛГБТ-сообществ на Олимпиаде-2020 в Токио. Всего, по разным данным, в столице Японии в соревнованиях принимают участие 180 спортсменов нетрадиционной ориентации. На их счету уже шесть золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

Я критикую их не за спортивные достижения, а за позицию, связанную с пропагандой нетрадиционных ценностей. Эти представители ЛГБТ-сообщества в основном представители западных стран. Естественно, что западные олимпийские комитеты и правительства более тщательно и серьёзно их поддерживают , — сказал Милонов.

По его словам, существует явное неравенство. Спортсмены-гомосексуалы имеют большие возможности.

В других странах, где ЛГБТ не пользуется такой поддержкой, там как раз результаты совершенно другие. Так что для западного мира победа людей, которые говорят, что у них в трусах не так, как у других — это победа их ценностей, она больше политическая. Поэтому и делается всё для того, чтобы они побеждали. Возможно, и допинг используется. Ведь их нельзя обвинить в допинге — это будет харассмент. Это же недопустимо, — заключил он.