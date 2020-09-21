Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

https://static.news.ru/photo/beaecb5e-fbda-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: russianbiathlon/youtube.com

Биатлонистка из Свердловской области Екатерина Глазырина одержала победу на чемпионате России по летнему биатлону в спринте. С чистой стрельбой она показала лучший результат — 22.53,1.

Вторым призёром стала её подруга по команде Светлана Миронова, с одним промахом проигравшая победительнице 1,9 секунды. Тройку лучших также с чистой стрельбой замкнула Евгения Павлова из Новосибирской области с отставанием в 7,7 секунды.

Как писал NEWS.ru, новым председателем совета Союза биатлонистов России (СБР) был избран представитель из Иркутской области Александр Еслев.