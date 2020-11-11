Глава тренерского совета оценил условия подготовки сборной РФ по биатлону

https://static.news.ru/photo/4226e694-241f-11eb-b169-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев во время сборов в Ханты-Мансийске Фото: rusbiathlon/vk.com

Председатель тренерского совета и судья международной категории Владимир Брагин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, как в Ханты-Мансийске проходит сбор мужской команды.

Погода пока благоприятная, стоит тепло, был небольшой плюс, но сегодня уже минус. В ближайшие пять дней будет ещё тепло, но чуть ниже нуля. Всё-таки мы находимся на севере Сибири. Трасса готова, в отличном состоянии. Насыпан искусственный снег на 4,5 км. Можно сказать, что у нас шикарные условия. Стрельбище полностью готово на 30 установок, поэтому проблем со спортсооружением тоже нет, — сказал Брагин NEWS.ru.

Тренер также отметил, что хотя в регионе напряжённая ситуация с коронавирусом, оргкомитет готовится к проведению первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске.

Полностью интервью с Владимиром Брагиным читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».