Глава РУСАДА оценил сценарий Родченкова по отстранению России от Олимпиады

https://static.news.ru/photo/8362929c-d051-11ea-b36b-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что отстранение сборной России от летних Олимпийских игр в Токио действительно возможно. Однако, по его словам, такое может случиться совсем не потому, что на этом настаивает бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Ганус напомнил, что избрание гендиректора РУСАДА считается крайним критерием дорожной карты по допуску россиян к крупным турнирам.

Если меня сместят с должности, то произойдёт следующее: РУСАДА лишится статуса соответствия. Здесь будут работать два иностранных антидопинговых агентства и представители WADA. И возможное из вероятных последствий — прекращение тестирования, — цитируе т Гануса Sport24.

Он добавил, что на РУСАДА, которое в настоящий момент полностью соответствует всем требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), идут непонятные нападки, «которые видят во всём мировом медиапространстве». Сейчас вопрос участия россиян в Олимпиаде 2021 года зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS). И надо его дождаться, считает Ганус.

Он допустил, что в этот раз критерии по допуску спортсменов России к Олимпиаде окажутся в два-три раза строже, чем раньше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Григорий Родченков призвал полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Токио, перенесённую из-за коронавируса с 2020 года на следующий год. Об этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и главный информатор WADA заявил в интервью ВВС. По его мнению, это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Родченков вновь затронул тему подмены допинг-проб в Сочи, назвав её «мошенничеством невероятных масштабов».