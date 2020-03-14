https://static.news.ru/photo/0e678fac-65f7-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Jussi Nukari/www.imago-images.de/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 25,4 секунды и допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.

Все призовые места заняли французские спортсмены. Вторым стал Кентен Фийон Майе (+2,9; 2), третье место занял Эмильен Жаклен (+4,5; 4).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на седьмом месте (+24,0; 2). Евгений Гараничев занял 15-е место (+1.08,7; 1), Карим Халили — 25-е (+2.00,2; 0), Эдуард Латыпов — 41-е (+3.46,4; 6), Матвей Елисеев — 46-е (+4.29,8; 11).