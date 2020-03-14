Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 25,4 секунды и допустив три промаха на четырёх огневых рубежах.
Все призовые места заняли французские спортсмены. Вторым стал Кентен Фийон Майе (+2,9; 2), третье место занял Эмильен Жаклен (+4,5; 4).
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на седьмом месте (+24,0; 2). Евгений Гараничев занял 15-е место (+1.08,7; 1), Карим Халили — 25-е (+2.00,2; 0), Эдуард Латыпов — 41-е (+3.46,4; 6), Матвей Елисеев — 46-е (+4.29,8; 11).
Для победителя эта гонка стала последней в карьере. Ранее NEWS.ru сообщал, что пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад
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