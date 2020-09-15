Фигуристка Медведева вернётся в группу Тутберидзе

Обладательница олимпийского серебра и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева включила в свою произвольную программу очень рискованный элемент «колесо», особенно учитывая проблемы спортсменки со спиной. Об этом заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Вообще «колесо» опасно, если верить информации о её проблемах со спиной. Большой риск включать этот элемент в программу. Я как тренер противница таких вещей в соревновательных программах. Стоит ли овчинка...