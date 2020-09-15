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Фигуристка Медведева вернётся в группу Тутберидзе

11:25, 16 сентября 2020

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее.

О возвращении Медведевой к Тутберидзе сообщил РИА Новости ряд источников, не связанных друг с другом.

После Олимпиады 2018 года, где Медведева получила две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она уехала в Канаду и стала тренироваться в группе Брайана Орсера.

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