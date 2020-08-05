Фигуристка Медведева стала первым амбассадором федерального проекта

https://static.news.ru/photo/75babfce-d7b9-11ea-a335-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в Москве дали старт программе «Спорт — норма жизни», которая реализуется в рамках национального проекта «Демография», передаёт корреспондент NEWS.ru.

Спорт — это то, что бережёт семейные ценности. Спорт объединяет многие семьи. В некоторых поколениях спорт передаётся из поколения в поколение. Я очень рада быть первым человеком, который представляет этот проект. Спорт делает нас счастливыми, — сказала спортсменка.

Задача проекта «Спорт — норма жизни» — к 2030 году довести число регулярно занимающихся спортом людей до 70% от всего населения страны. Для достижения этой цели реализуется комплексная работа по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране. В рамках проекта в России проводится множество массовых соревнований.

Таким образом, Медведева стала первым амбассадором федерального проекта.

Ранее Евгения Медведева заявила, что не собирается переходить в группу Евгения Плющенко, и призвала всех прекратить вакханалию, писал NEWS.ru.