Фигуристка Медведева стала первым амбассадором федерального проекта

Министр спорта РФ Олег Матыцин вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в Москве дали старт программе «Спорт — норма жизни», которая реализуется в рамках национального проекта «Демография», передаёт корреспондент NEWS.ru.
Спорт — это то, что бережёт семейные ценности. Спорт объединяет многие семьи. В некоторых поколениях спорт передаётся из поколения в поколение. Я очень рада быть первым человеком, который представляет этот проект. Спорт делает нас счастливыми, — сказала спортсменка.
Задача проекта «Спорт — норма жизни» — к 2030 году довести число регулярно занимающихся спортом людей до 70% от всего населения страны. Для достижения этой цели реализуется комплексная работа по улучшению спортивной инфраструктуры и развитию массового спорта в стране. В рамках проекта в России проводится множество массовых соревнований.
Таким образом, Медведева стала первым амбассадором федерального проекта.
Ранее Евгения Медведева заявила, что не собирается переходить в группу Евгения Плющенко, и призвала всех прекратить вакханалию, писал NEWS.ru.
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