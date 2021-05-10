Фигурист Соловьёв о браке в 17 лет: «Я не могу это объяснить»

https://static.news.ru/photo/d209a368-b22d-11eb-b914-96000091f725_660.jpg Дмитрий Соловьёв Фото: instagram.com/dmitry_solovyev

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв не смог объяснить, как решил узаконить отношения с фигуристкой Екатериной Лобановой в 17 лет. Однако он понял, что брак не спасти, когда партнёры начали «взрослеть», сообщается в интервью YouTube-каналу журналиста Василия Конова.

Это было 17-18 лет. Я не могу это объяснить, я не знаю. Сначала я не понимал, что это такое, потом думаю — нет, здорово жить вместе, интересно, какой-то новый опыт. Но мы, конечно, всё равно то время воспринимаем на какую-то долю процентов как игру, что ли, — сказал спортсмен.

По его словам, они просто влюбились «и понеслась», паре было хорошо вместе. Однако со временем у каждого начал проявляться характер, оба поняли, что рано поженились.

Экс-супруги сохранили хорошие отношения и вместе воспитывают сына Александра, который родился в 2010 году.

Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, а также семикратные чемпионы России.

Ранее тренер по общей физической подготовке в академии «Ангелы Плющенко» Ерим Газазян рассказал, как проходили тренировки с бронзовым призёром чемпионата мира Александрой Трусовой до её возвращения к Этери Тутберидзе.