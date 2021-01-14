Эстафеты — единственный медальный шанс России: не ошибиться бы тренерам

Сборная России на второй соревновательной неделе в Оберхофе вернулась к привычным результатам в личных гонках после чудесного преображения в смешанной эстафете. Мужчины с трудом зацепились за десятку лучших, а женщины откровенно провалили гонку, едва не оставшись без участия в масс-старте. Даже главная надежда команды Светлана Миронова сбавила скорость и не справилась со стрельбой. Похоже, эстафеты так и останутся единственным шансом россиян на медали на чемпионате мира в Поклюке, а в Оберхофе пройдёт их генеральная репетиция и последний шанс проверить оптимальный состав. Успех будет зависеть не только от готовности команды на главном старте, но и от правильного тренерского выбора. NEWS.ru разбирается, какие составы могут принести успех на чемпионате мира.

Залечить травмы и найти финишёра

В женской сборной России вроде бы и намечается надёжный костяк команды из шести примерно равных по силам спортсменок, однако выбор из них предстоит непростой. На первом этапе позиции Евгении Павловой кажутся незыблемыми, хотя её стрельба в последних гонках и травма запястья вызывают беспокойство. В качестве альтернативы ей могут выступить Ульяна Кайшева и Лариса Куклина, которые в своё время также успешно бегали первый этап. Однако Павлова не единственная биатлонистка в команде, у которой сейчас проблемы.

Лариса Куклина никак не может прийти в себя после чехарды, которую ей устроили тренеры перед Новым годом. Сначала спортсменку отправили в Чайковский и заставили с корабля на бал бежать там сложнейшую индивидуальную гонку. Затем освободили от отборов и пригласили на сбор в Сочи, но тем самым оказали ей медвежью услугу. Куклина не прошла там даже акклиматизации, как была вынуждена выехать в Оберхоф. Результат оказался предсказуемым: Лариса вторую неделю жалуется на самочувствие и не может выйти на приличные скорости. Эстафета в Оберхофе может стать определяющей для неё в плане перспектив выступления на чемпионате мира.

Светлана Миронова на прошлой неделе дала надежду на то, что может бороться и за личные награды, и в эстафете стрелять на ноль, однако в сегодняшнем спринте вновь проиграла много и на лыжне, и не справилась со стойкой. Пока она производит впечатление больше спортсменки одного-двух этапов, чем надёжного бойца высокого класса и лидера сборной. Понимает это и Михаил Шашилов, который обкатывает её на третьем этапе и не рискует ставить на последний, хотя именно он подходит для самых быстрых спортсменок в команде. Другая воспитанница старшего тренера, Ирина Казакевич, пока выглядит как «декабристка». В прошлом сезоне она свои лучшие результаты показывала в первый соревновательный месяц, а затем уходила в тень. Судя по скорости на лыжне и катастрофической стрельбе в спринте, рассчитывать на дебютантку сборной в эстафете не приходится.

Усиление команды может прийти из Кубка IBU, где сегодня россиянки заняли весь пьедестал. Но если время молодой Анастасии Шевченко должно прийти чуть позже, то Татьяна Акимова и Валерия Васнецова могли бы усилить команду уже на этапе в Антхольце. Причём Акимова, в отличие от Куклиной, провела в Сочи полноценный двухнедельный сбор и сейчас готова не хуже спортсменок из основы. Беда лишь в том, что в эстафетах до чемпионата мира её так и не удастся проверить, не говоря уже о проблемном последнем этапе, который Акимова бегала только на чемпионате мира в Хохфильцене, где и случился ставший знаменитым её эмоциональный выкрик про «песца».

Вот и получается, что среди шести ключевых спортсменок в команде нет пока ни одной, в которой можно быть уверенным на сто процентов, а на последний этап придётся ставить Кайшеву, которая ходом значительно уступает большинству соперниц.

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Трое в лодке, не считая Стрельцова

В мужской сборной ситуация более ясная и костяк команды очевиден. Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и действующий чемпион мира Александр Логинов в личных гонках могут максимум бороться за десятку, но в их необходимости в эстафетах сомневаться не приходится. Поменять в сравнении с привычной придётся только расстановку. Латыпов в смешанной эстафете проявил себя отличным финишёром, а у Логинова на третьем этапе спадёт груз ответственности и он не будет делать ошибок, которые совершал в декабре, пытаясь втащить команду на подиум.

В завтрашней эстафете привыкший к первому этапу Елисеев побежит второй отрезок, а в роли стартёра тренеры попробуют дебютанта этих гонок Кирилла Стрельцова, который оба спринта завершил в тридцатке лучших и оттеснил на второй план опытных Евгения Гараничева и Антона Бабикова. Если дебют пройдёт на ура, то Стрельцов станет главным претендентом на попадание в четвёрку и на чемпионате мира. Состояние же ветеранов сейчас такое, что целесообразность их присутствия на чемпионате мира вызывает сомнения. Гараничев ещё может пробежать индивидуальную гонку, но имеет годами сложившуюся репутацию неэстафетного бойца, а стабильный эстафетчик Бабиков после поездки в Ижевск находится в разобранном состоянии.

Впрочем, есть и ещё одна хорошая новость. Судя по результатам Кубка IBU, проваливший старт сезона 22-летний Карим Халили постепенно приходит в себя и может набрать к февралю хорошую форму, а ведь это лучший для него месяц, по опыту предыдущих лет. С эстафетами он также умеет неплохо справляться и может стать неплохой альтернативой Стрельцову. Главное, что оба парня молоды и способны прогрессировать к Олимпиаде, чтобы создать там надёжную эстафетную четвёрку.