https://static.news.ru/photo/2dbdef2c-4748-11ea-8501-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Paralympic Committee/facebook.com

Партия «Единая Россия» намерена обсудить увеличение финансирования паралимпийских видов спорта с новым министром спорта Олегом Матыциным, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин.

Остро стоит вопрос недостаточного финансирования паралимпийских видов спорта в России, помощи спортсменам в подготовке к соревнованиям, поскольку ранее проблеме, на мой взгляд, уделялось мало внимания, — приводит слова бывшего биатлониста пресс-служба «Единой России».

Шипулин добавил, что в этом вопросе большая надежда на нового министра спорта и «Единая Россия» «будет просить его в приоритетном порядке рассмотреть вопрос увеличения бюджета на нужды спортивной отрасли». Олимпийский чемпион уверен, что Матыцин и его коллеги в субъектах РФ прислушаются к партии.

Также Шипулин пояснил, что существует ряд юридических аспектов, когда финансирование приходит после февраля текущего года и некоторые спортсмены вынуждены ехать на соревнования за свой счёт или занимать деньги.

Ранее Шипулин связал происходящее в мировом спорте с большой политикой, писал NEWS.ru. Он выразил уверенность, что новое правительство в ближайшее время сможет предложить варианты решения проблемы.