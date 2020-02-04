Партия «Единая Россия» намерена обсудить увеличение финансирования паралимпийских видов спорта с новым министром спорта Олегом Матыциным, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Антон Шипулин.
Остро стоит вопрос недостаточного финансирования паралимпийских видов спорта в России, помощи спортсменам в подготовке к соревнованиям, поскольку ранее проблеме, на мой взгляд, уделялось мало внимания, — приводит слова бывшего биатлониста пресс-служба «Единой России».
Шипулин добавил, что в этом вопросе большая надежда на нового министра спорта и «Единая Россия» «будет просить его в приоритетном порядке рассмотреть вопрос увеличения бюджета на нужды спортивной отрасли». Олимпийский чемпион уверен, что Матыцин и его коллеги в субъектах РФ прислушаются к партии.
Также Шипулин пояснил, что существует ряд юридических аспектов, когда финансирование приходит после февраля текущего года и некоторые спортсмены вынуждены ехать на соревнования за свой счёт или занимать деньги.
Ранее Шипулин связал происходящее в мировом спорте с большой политикой, писал NEWS.ru. Он выразил уверенность, что новое правительство в ближайшее время сможет предложить варианты решения проблемы.
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