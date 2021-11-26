Девочка-уникум: Валиева за полтора месяца трижды обновила мировые рекорды

Новый день — новые рекорды. В произвольной программе на этапе Гран-при России Камила Валиева установила два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме программ. За последние полтора месяца ученица Тутберидзе уже третий раз подряд обновляет мировые рекорды. Но это не все приятные новости. Благодаря успешным выступлениям Валиевой, Туктамышевой и Хромых на финал Гран-при в Осаку поедет сразу пять российских фигуристок (всего шесть мест). Подводим итоги шестого этапа Гран-при.

Главной темой первого соревновательного дня на этапе Гран-при в Сочи стал уникальный прокат Камилы Валиевой, который помог ей стать абсолютной рекордсменкой мира. Правда, уже во второй соревновательный день наши фигуристки могли в очередной раз переписать историю. Для этого им необходимо было всего лишь занять все места на пьедестале. И они с этой задачей справились.

Почти идеальный прокат

Короткая программа не задалась у Майи Хромых. В самом конце проката она сорвала каскад, из-за чего в итоге потеряла немало баллов. Поэтому перед стартом произвольного номера за юную ученицу Тутберидзе было особенно страшно. Но Майя не подвела. Она вышла на лёд и с ходу выдала два четверных прыжка — четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и сольный квад-тулуп. К сожалению, на втором элементе ультра-си случился степ-аут. Впрочем, эта ошибка не повлияла на настрой фигуристки. Всю остальную программу она откатала безукоризненно.

Это отразилось на итоговых оценках. За произвольную программу фигуристка набрала больше 154 баллов — это её личный рекорд. Общая сумма проката составила 219,69 балла. Таким образом, Майя обеспечила себе третье место этапе на Гран-при в Сочи и поездку в финал серии. Очень хороший старт для первого взрослого сезона.

Любимица публики

Лиза, в отличие от юной Майи, была превосходна в короткой программе. Однако некоторое беспокойство на её счёт перед стартом произволки у женщин тоже присутствовало. Дело в том, что за пару недель до турнира в Сочи Лиза перенесла простуду, из-за чего фигуристка не смогла провести полноценную подготовку к российскому этапу Гран-при. Поэтому тревога за Лизу преследовала до самого последнего момента.

Однако подопечная Алексея Мишина начала развеивать все сомнения и переживания с первых же минут номера. На старте программы она исполнила два акселя — один в каскаде, второй — сольный (он получился с небольшой помаркой). Что касается непрыжковых элементов, то они также были выполнены на хорошем уровне. Единственное, в концовке программы Лизе стало немножко недоставать скорости — темп композиции весьма высок. Но это несильно смазало общее впечатление. Она всё равно смогла зажечь в Сочи и поднять на ноги трибуны. 229,23 балла — уверенное второе место.

И снова здравствуйте

Уникальный сезон проводит Камила Валиева. Давайте просто пунктирно обозначим её результаты на последних стартах. Турнир Finlandia Trophy — два мировых рекорда (в произвольной программе и по сумме). Этап Гран-при в Канаде — два мировых рекорда (в произвольной программе и по сумме). Короткая программа этапа Гран-при в Сочи — мировой рекорд. Ожидалось, что тенденция, которую установила Валиева, продолжится и в произвольной программе. Так оно и произошло! Камила снова обновила собственные мировые рекорды не моргнув и глазом.

В произвольной программе фигуристка исполнила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — ойлер — двойной сальхов. Как вам такой набор? Примечательно, что последний каскад Камиле пришлось спасать — она слишком сильно «улетела» после первого прыжка и оказалась после приземления очень близко к борту. После крохотной заминки фигуристка всё-таки довела каскад до ума, прицепив к нему сальхов. Вот что значит характер чемпиона!

После финального аккорда музыкальной композиции все зрители «Айсберга» — зрители, судьи, комментаторы — стояли на ногах. 185,29 и 272,71 балла — теперь это два новых мировых рекорда. Как минимум до финала Гран-при.

Эта девочка непобедима.