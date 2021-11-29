Десятикратная чемпионка Италии: «Болеро» в исполнении Валиевой много теряет

Десятикратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильда Чичча выразила мнение «ИноПроСпорт», что российской фигуристке Камиле Валиевой не удаётся в точности интерпретировать образ в ходе исполнения произвольной программы. При этом спортсменка восхитилась техникой и прыжками в исполнении воспитанницы Этери Тутберидзе.

Могу я быть честной? Камила — великолепная фигуристка, она в совершенстве владеет собой, своим техническим потенциалом, великолепна в компонентах, вращениях и совершенна во всех прыжках... Но для меня как фигуристки, выступавшей в танцах, интерпретация — это основа катания, и музыка столь же важна. «Болеро» Равеля в исполнении одиночницы многое теряет, — сказала Чичча.

По её словам, в одиночном катании фигуристы больше обращают внимание не на интерпретацию образа, а на техническое исполнение. При этом сама итальянка уверена, что катаясь под музыку «Болеро» Мориса Равеля, спортсмен должен давать зрителям «те же эмоции, что и музыка».

Как я всегда говорю, она (Валиева. — NEWS.ru) прекрасная фигуристка, фантастическая, она отлично прыгает, она элегантна, красива, с этим не поспоришь. Но «Болеро» помогло ей привлечь внимание публики и судей. Таково моё мнение, извините, — заключила Чичча.

На этапе Гран-при в Сочи по фигурному катанию (Rostelecom Cup) Валиева одержала победу в женском одиночном разряде, обновив мировые рекорды в короткой (87,42 балла) и произвольной (185,29) программах, а также в сумме (272,71).

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила мнение, что Камила Валиева сумеет занять призовое место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. По её словам, в настоящий момент воспитанница Этери Тутберидзе пишет историю мирового фигурного катания.