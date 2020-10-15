ЦСКА в овертайме одолел «Фенербахче» в Евролиге, «Химки» проиграли «Реалу»

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Российские клубы по-разному провели выездные матчи третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Победы смог добиться лишь московский ЦСКА.

«Армейцы» в Стамбуле в овертайме взяли верх над турецким «Фенербахче» — 78:77ОТ (12:10, 20:21, 17:20, 20:18, 9:8).

В составе «красно-синих» самыми результативными стали Уилл Клайберн (26 очков, 6 подборов) и Майк Джеймс (14 очков, 6 результативных передач, 5 подборов).

У хозяев площадки больше всех очков набрали бывший игрок ЦСКА француз Нандо Де Коло (21 и 6 подборов) и Джерелл Эдди (18, реализовал шесть из шести трёхочковых бросков).

«Фенербахче» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Евролиги, ЦСКА выиграл два матча в трёх стартовых турах регулярного чемпионата.

Подмосковные «Химки» уступили на площадке мадридского «Реала» — 85:94 (25:25, 16:24, 16:21, 28:24).

«Жёлто-синие», из-за вспышки коронавируса в команде сумевшие выставить на игру лишь восемь игроков (в том числе троих молодых резервистов Владислава Одинокова, Ивана Евстигнеева и Владислава Шарапова), достойно сражались против «королевского клуба». Лучшую результативность среди химчан показали Девин Букер (22 очка, 6 подборов) и Вячеслав Звйцев (21 очко, 9 «ассистов»).

У «сливочных» самыми результативными стали Серхио Льюль (21 очко) и Николас Лапровиттола (19 и 7 передач).

«Химки» пока не могут одержать победу в Евролиге, проиграв все три матча в текущем сезоне.

Петербургский «Зенит», начавший новый розыгрыш Евролиги с двух побед, не смог продлить победную серию. Из-за нескольких случаев заболевания коронавирусом в команде «сине-бело-голубые» не смогли отправиться на выездной матч с испанской «Басконией» и получили техническое поражение (0:20).

Аналогичный результат будет зачтён «Зениту» в четвёртом туре, поскольку питерская команда не сможет прибыть на игру с другим испанским клубом — «Валенсией».

ЦСКА в четвёртом туре 16 октября примет на своей площадке немецкую «Альбу» из Берлина, «Химки» в этот же день сыграют в Испании с «Басконией».

«Зенит» во втором туре обыграл на своей площадке испанскую «Барселону», писал ранее NEWS.ru.