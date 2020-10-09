«Зенит» обыграл «Барселону» и одержал вторую победу в новом сезоне Евролиги

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Поединок второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между подмосковными «Химками» и каунасским «Жальгирисом» перенесён с 9 на 10 октября по причине обнаружения коронавирусной инфекции у игроков обеих команд.

Положительный тест на COVID-19 сдал известный по выступлениям за «Химки» французский центровой каунасцев Жоффре Ловернь, а ранее у двух баскетболистов подмосковной команды — Грега Монро и Максима Барашкова — тесты...