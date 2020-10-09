«Зенит» обыграл «Барселону» и одержал вторую победу в новом сезоне Евролиги

Петербургский «Зенит» в матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на своей площадке вырвал победу у испанской «Барселоны» — 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15).
Самыми результативными в составе «сине-бело-голубых» стали Алекс Пойтресс (16 очков, 11 подборов), Билли Бэрон (16 очков, 5 подборов) и Кевин Пангос (15 очков).
У каталонцев больше всех очков набрали Никола Миротич (14, 7 подборов и 4 результативные передачи) и Алекс Абринес (11).
«Зенит» успешно стартовал в новом розыгрыше Евролиги, одержав уже вторую победу: в первом туре петербуржцы в гостях переиграли турецкий «Анадолу Эфес».
В третьем туре регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» 13 октября на выезде сыграет с испанской «Басконией».
Матч второго тура между подмосковными «Химками» и литовским «Жальгирисом» перенесён на сутки из-за зафиксированных случаев коронавируса в обеих командах, писал ранее NEWS.ru.
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