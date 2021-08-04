Чёрные вдовы: синхронистки России «откусили» всем соперницам головы

Ни для кого не секрет, что главная надежда России на этой Олимпиаде — синхронистки и хрупкие девушки в художественной гимнастике. И вот первыми в борьбу за золото вступили Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. В соревнованиях дуэтов они уверенно завершили квалификацию на первом месте. Сначала получили наивысший балл за произвольную программу. Затем уверенно показали себя в технической части. Таким образом, сумма за оба дня составила 195,0079 балла.

И вроде бы ничего особенного в этом нет. Мы слишком привыкли к тому, что для других соперниц наши девушки недосягаемы, а в воде они чувствуют себя как будто проще, чем на суше. Но прежде чем оказаться в финале, «русалки» столкнулись с проблемами, которые не могли не отразиться на психологической составляющей.

Сначала нашим девчонкам запретили надевать купальник с изображением медведя. Связано это, естественно, с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Любое упоминание России на Играх — под строгим табу. Это вызвало, конечно, жуткий резонанс в Госдуме, но поделать с этим никто ничего не смог. В срочном порядке Колесниченко и Ромашиной пришлось заменять программу.

Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

В первый же день выступлений с программой «Пауки» в бассейне произошли проблемы с музыкой. Диджей перепутал дорожку и включил другую композицию. Правда, синхронистки не растерялись и просто начали выполнять свои действия. Но затем он просто отключил музыку, поняв ошибку. И что произошло дальше? Россиянкам пришлось начинать программу с самого начала.

Это никак не повлияло на результаты, но выдержать такое дорогого стоит. А вот главнокомандующая Татьяна Данченко не смогла сдержать эмоций — слёзы не заставили себя ждать. Впоследствии она вспомнила, что это не первый казус именно с этим диджеем. В Афинах был похожий случай, но тогда все просто восприняли это с шуткой. На этот раз синхронистки будут требовать его отстранения.

Финал пришлось ожидать с содроганием. Мало того что на финал представителей России поставили самыми последними в списке, 12-ми, так ещё и повторения эпизода с музыкой совсем не хотелось. И, к счастью, обошлось. Сказать, что девушки блестяще выступили в произвольной программе, — ничего не сказать. Их выступление буквально загипнотизировало. Синхронистки просто «откусили» своим преследователям головы. Они набрали 98,8000 (сумма — 195,9079). Китаянки проиграли более трёх баллов (192,4499), а украинки и вовсе больше шести (189,4620).

Эта победа принесла в копилку российской команды 14-ю золотую медаль. Но важнее другое — 31-летняя Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории этого вида спорта. Шесть золотых медалей — никто не достигал подобного. Она обошла пятикратных чемпионок Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко. И хотелось бы, чтобы Ромашина и дальше творила историю, но сама чемпионка, кажется, просто устала. Она объявила о завершении выступлений на последующих Олимпиадах. Теперь великая синхронистка сконцентрирует всё внимание непосредственно вокруг семьи. Уж очень хочет стать мамой во второй раз.