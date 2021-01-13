Бутырская считает, что фигуристке Константиновой стало тесно у Плющенко

https://static.news.ru/photo/32011e16-5579-11eb-9654-fa163e074e61_660.jpg Станислава Константинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила, что фигуристке Станиславе Константиновой стало тесновато в академии «Ангелы Плющенко».

Ей, может быть, стало тесновато в этой группе. В последнее время к академии присоединились Александра Трусова, Алёна Косторная. Это могло сказаться. Также, скорее всего, её перестали устраивать результаты. Если человек уходит в любом виде спорта, значит, его что-то не устраивает. Если спортсмен до конца не доволен, он будет стараться искать какие-то другие пути для достижения своей цели. Стася Константинова взрослая девочка, она классно катается. Наверняка у неё есть какие-то амбиции. А время-то идёт, надо что-то предпринимать. Женское фигурное катание — молодой вид спорта. Зачем стоять на месте, когда можно попробовать какой-то другой путь, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, комментируя уход спортсменки из академии Евгения Плющенко.

Также Мария Бутырская убеждена, что фигуристка должна продолжать спортивную деятельность.

Она классно катается, на неё так приятно всегда смотреть. К тому же никто не отменяет вероятность того, что возрастной ценз в женском одиночном катании могут поменять. Отечественное, да и мировое фигурное катание не должно потерять такую красотку, — заключила Бутырская.

Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Лучшим достижением в карьере фигуристки является четвёртое место на чемпионате Европы — 2019. Ранее из академии Плющенко ушла фигуристка Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан.

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