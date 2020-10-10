БК «Химки» дома проиграл «Жальгирису» во втором туре Евролиги

https://static.news.ru/photo/9b139608-0b6f-11eb-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alfredas Pliadis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В поединке второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковный клуб «Химки» на «Арене Мытищи» уступил каунасскому «Жальгирису» — 70:84 (20:17, 12:24, 16:26, 22:17).

В составе хозяев самыми результативными стали Йонас Йеребко (23 очка, 12 подборов) и Девин Букер (14 очков, 5 подборов и 4 результативные передачи).

У литовцев больше всех очков набрали Марюс Григонис (21) и Найджел Хэйес (15).

«Жёлто-синие» проиграли оба стартовых матча в новом розыгрыше Евролиги — в первом туре подопечные Римаса Куртинайтиса также на своей площадке уступили греческому «Панатинаикосу».

В третьем туре Евролиги «Химки» 14 октября сыграют в Мадриде с испанским «Реалом», московские «армейцы» встретятся в Стамбуле с турецким «Фенербахче», а одержавший две победы в двух играх петербургский «Зенит» 13 октября на выезде попробует обыграть испанскую «Басконию».

Поединок «Химок» и «Жальгириса» должен был состояться накануне, 10 октября, однако был перенесён на сутки из-за обнаруженных в обеих командах инфицированных коронавирусом игроков, писал ранее NEWS.ru.