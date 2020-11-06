Битва «Ангелов»: Косторная может затмить всех на Кубке России

8 ноября в Казани стартует четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. На предстоящем состязании всё внимание будет направлено на фигуристок Евгения Плющенко — впервые на льду сойдутся две новые звезды академии двукратного олимпийского чемпиона. С одной стороны победительница московского этапа Кубка России Александра Трусова, с другой — только открывающая соревновательный сезон Алёна Косторная. В какой форме предстанет чемпионка Европы 2020 года, какие козыри у «русской ракеты» и что ей может противопоставить Косторная — вот основные вопросы перед стартом. NEWS.ru — о главной интриге казанского этапа Кубка России.

Уже прошло три этапа Кубка России. На каждом из прошедших стартов интрига в отношении лидера женских состязаний была минимальной. В Сызрани у Анны Щербаковой объективно не было конкуренток, в Сочи вряд ли даже самые смелые могли допустить, что Елизавета Туктамышева сумеет что-то противопоставить той же Щербаковой, в Москве, несмотря на весь талант дебютантки взрослых соревнований Камилы Валиевой, Александра Трусова с убойным набором четверных в произвольной ожидаемо забралась на самую высокую ступень пьедестала. А вот как разрешится судьба первого места в Казани — вопрос открытый.

Конечно, на первый взгляд, все козыри в руках Трусовой. «Королева квадов», в отличие от своей главной конкурентки в «Ангелах», уже успела вкатиться в сезон. Она принимала участие во втором этапе Кубка России, где заняла первое место. Более того, в короткой программе в Москве фигуристка исполнила тройной аксель. Да, сделать прыжок чисто фигуристке не удалось — было приземление на обе ноги, — но сам факт присутствия данного прыжка в программе впечатлил многих. В прошедшем сезоне Трусова откровенно мучилась с трикселем — ни одна попытка исполнения данного прыжка не увенчалась успехом.

Во многом из-за отсутствия тройного акселя в короткой программе и не очень стабильных четверных прыжков в произвольной Трусова весь прошлый сезон плелась за Косторной и Щербаковой. Чистый аксель в три с половиной оборота в новом сезоне может сделать Трусову непобедимой. И раз мы уже увидели триксель в Москве, значит, в Казани фигуристка снова пойдёт на этот прыжок. Что в таком случае может противопоставить «русской ракете» Косторная?

Алёна Косторная Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Алёна, как мы уже сказали, только будет открывать соревновательный сезон. Впрочем, несмотря на это, разочек перед стартом соревнований за чемпионкой Европы удалось понаблюдать. Случилось это на контрольных прокатах сборной России. Сразу скажем, что для Косторной показательные выступления обернулись не лучшим образом. Весь прошлый соревновательный год Алёна поражала зрителей и судей своим идеальным тройным акселем. Так легко, так воздушно, а главное, так стабильно с этим прыжком не справлялся никто. Но это было в минувшем сезоне.

На контрольных прокатах, которые прошли два месяца назад, фигуристка исполнила в короткой программе только двойной аксель, а на втором дне показательных выступлений вовсе не появилась, сославшись на неготовность произвольного номера. Однако не спешите сбрасывать чемпионку Европы со счетов — в Казани ситуация может обернуться в пользу Косторной. И вот почему.

Во-первых, кто бы что ни говорил, контрольные прокаты — не то мероприятие, по которому можно делать выводы в отношении формы спортсмена и его готовности к сезону. Выступления многих фигуристов на официальных стартах, прошедших после большой репетиции сборников, — яркое тому подтверждение. На контрольных прокатах Щербакова и Валиева были почти безупречными, официальные старты показали, что не всё идеально. На контрольных Коляда произвёл фурор — на соревнованиях допустил немало ошибок в произвольном номере, на контрольных Трусова не блистала — на соревнованиях крутила триксели. По той же логике у Косторной при первом появлении на людях был только двойной аксель, а в Казани он уже может стать тройным. К тому же у Алёны было два месяца на подготовку и прокачку своей формы и прыжков.

Следующий момент. Косторная никогда не была квадисткой (так называют фигуристов, исполняющих четверные прыжки), как Трусова и Щербакова. Если она и могла похвастаться каким-то прыжком, то только тройным акселем. Впрочем, как показал прошлый сезон, и с одним этим прыжком можно зачастую с большим отрывом опережать основных конкуренток. Однако триксель — это лишь одно из оружий Косторной.

Чемпионка Европы за счёт своего филигранного катания и умения вживаться в образы всегда превосходила остальных фигуристок в компонентах. Несмотря на то что Трусова с момента перехода к Плющенко старается придать своим движениям пластичность и грацию, а своему катанию лёгкость (то, в чём девочка-робот проседала в прошлом сезоне), нельзя сказать, что она уже преуспела в этом. Если Косторная приедет в Казань хотя бы в более-менее оптимальных кондициях, то Трусовой будет очень непросто тягаться с соперницей в компонентном показателе.

И последнее. Этап в Казани станет настоящей проверкой на прочность. Трусова и Косторная впервые в новом статусе сойдутся друг против друга. На кону — звание главной звезды команды Плющенко. Кто-то скажет — пустяки, но точно не для этих фигуристок. Если бы для них это было так, их тренировки не стали бы разводить по разным часам, а Сергей Розанов мог бы одновременно подготавливать обеих спортсменок (в итоге он работает сейчас только с Косторной).

Очевидно, что на старте в Казани каждая из фигуристок приложит максимум усилий, чтобы выиграть соревнования. В связи с этим груз ответственности и давление будут выше, чем прежде. Тот, кто сумеет справиться со своими эмоциями, в итоге и уедет с победой. В этом показателе в какой-то степени уязвимы обе спортсменки, но если обратиться к прошлому сезону и вспомнить состязания, в которых разворачивалась серьёзная борьба, то можно заметить, что Трусова оступалась чаще остальных.

Как на этот раз разрешится новая битва между Косторной и Трусовой, узнаем уже совсем скоро. Шанс стать главным «Ангелом» Плющенко в любом случае есть у обеих фигуристок.