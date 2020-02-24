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Этап Мировой серии Международного паралимпийского комитета (IPC) по плаванию, который должен был пройти в Италии, отменили из-за вспышки коронавируса.

Мы сожалеем, что этот ключевой этап на пути в Токио-2020 был отменён, но здоровье и благополучие наших атлетов — наш главный приоритет во все времена, — заявил представитель IPC Кристиан...