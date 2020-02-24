Антон Бабиков Антон Бабиков Фото: Tobias Nykanen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что продолжает тренироваться, чтобы набрать оптимальную форму.

Надеюсь, что по мне в ближайшее время будут приняты какие-то решения. Планирую вернуться в свои наилучшие кондиции, а где это позволит оказаться, покажет время, — цитирует Бабикова РИА Новости.

Ранее трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков занял первое место в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России по биатлону в Кирово-Чепецке, а также выиграл спринтерскую гонку с большим преимуществом, писал NEWS.ru. 

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