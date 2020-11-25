Биатлону пора на покой: коронавирус не даёт честно провести сезон

В среду, 25 ноября, за три дня до старта первого этапа Кубка мира Международный союз биатлонистов объявил о положительных тестах на COVID-19 членов сборных России, Молдавии и Латвии. Эти команды сейчас изолированы, а в случае подтверждения диагноза при повторном тестировании не будут допущены к старту первого этапа Кубка мира в Контиолахти. Кроме того, ещё ряд спортсменов других команд с положительными тестами не приехали в Финляндию. Из-за жёсткого регламента, по которому наличие одного инфицированного снимает со старта всю сборную, сезон рискует превратиться в лотерею, в которой выиграет не самый сильный, а самый везучий или самый здоровый. Может лучше вообще отменить сезон, чем превращать его в театр абсурда?

По биатлонному закону Мёрфи

О том, что может произойти после положительного теста в российской сборной и чем рискует обернуться нежелание приехать в Финляндию заблаговременно, чтобы в случае форс-мажора пройти карантин до стартов, мы предупреждали заранее. Предостерегали СБР и люди, хорошо знакомые с финским законодательством, но Виктор Майгуров и его команда решили в очередной раз понадеяться на авось и посчитали, что если они рассадят участников по разным машинам по дороге в Финляндию, то их пронесёт. Но пронесёт в итоге их только мимо Кубка мира, причём с большой вероятностью и Александра Логинова, который добирался до Контиолахти и выезжает на стадион на личном автотранспорте, но это мало кого волнует. Вообще применительно к нашему биатлону закон Мёрфи звучит так: «Если какая-то беда может случиться в биатлоне, она обязательно случится с российскими спортсменами».

Вчера на заседании медицинской комиссии IBU было принято решение, что окончательные меры по отношению к российской и другим сборным, в которых тесты показали наличие инфицированных, будут приняты после повторного тестирования. Международный союз биатлонистов (IBU) гарантирует 99-процентную точность тестов, а потому шансов проскочить на второй день немногим больше, чем на отрицательный результат допинг-пробы В при положительном в пробе А. Тем более если речь идёт о четырёх членах команды.

Антон Бабиков rusbiathlon.ru

Примечательно, что IBU и СБР договорились не афишировать имён инфицированных членов команды, однако поздно вечером в «МК» появилась информация из расположения сборной, что положительный тест сдали Антон Бабиков, два врача и массажист. Утечка показывает, что дисциплины и устранения внутренних противоречий в этой команде нет и не будет никогда. Любопытно также, что о возможных проблемах в мужской сборной, где до этого были инфицированы как минимум четыре спортсмена, а Кирилл Стрельцов бежал контрольный спринт уже будучи носителем коронавируса, в СБР знали и для подстраховки заявили на этап запасного восьмого участника Василия Томшина. Возможно, он сейчас уже пакует вещи и готовится к выезду в Финляндию, чтобы стать единственным участником от России. Кроме того, проблема есть и в резервной женской сборной, из-за чего на стартующем в четверг, 26 ноября, Кубке России в Тюмени не досчитаются нескольких участниц.

По эпидимиологическим правилам Финляндии, всю команду как контактировавших с заболевшими отправят на обязательный восьмидневный карантин, в ходе которого ни о каких стартах не может идти и речи. В лучшем случае россияне смогут принять участие во втором этапе, который стартует в Контиолахти в следующий четверг, и то при отсутствии новых положительных тестов. Ответственность за стратегический просчёт СБР на старте сезона лежит на президенте Викторе Майгурове, который в прямом эфире сказал, что в команде приняты все меры, и главном тренере Валерие Польховском, который будучи на «фронте» за целый месяц не сумел принять действенных мер, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Это будет стоит команде потерянных очков в Кубке Наций и недополученных призовых. Скупой заплатит дважды.

Проблемы не только у России

Проблемы с коронавирусом не ограничиваются только сборной России. Согласно информации IBU, положительные тесты сдали члены сборных Латвии и Молдавии. При этом результаты части тестов команд, приехавших в Финляндию позже, мы ещё не знаем. Зато знаем, что в некоторых сборных есть проблемы. Приехавшие в Финляндию заранее украинцы уже прошли карантин и получили отрицательные результаты тестов для всей команды. Зато вспышка инфекции сборной Словакии оставила в Швеции сестёр Фиалковых, которые смогут приехать в Финляндию лишь в понедельник, 30 ноября, и то в случае отрицательных тестов. Вне заявки итальянской команды на первый этап остался Доминик Виндиш, чей тест сочли подозрительным. Ряд команд с других континентов, в частности сборные Южной Кореи и Китая и вовсе отказались от участия в Кубке мира из-за угрозы заболевания. Так о каком полноценном сезоне может идти речь?

Другой проблемой является непредсказуемость самих тестов, которые могут чередовать положительные результаты и отрицательные. Ещё осенью Дмитрий Пидручный заметил странность в его положительном тесте, при котором он не чувствовал никаких симптомов, а затем сразу последовательно сдал ещё два и получил отрицательные результаты. По словам Валерия Польховского, и у членов сборной России нет никаких симптомов болезни. В такой ситуации преимущество по логике должно быть у спортсменов, переболевших коронавирусом в межсезонье, так как повторное заражение в короткий период исключено, однако и они могут попасть под одну гребёнку, если в команде будет найден вирус. В конце концов соревнования могут пройти в отсутствие половины участников, и это повод задуматься, нужен ли вообще такой биатлон.

Может проще отменить весь сезон?

В игровых видах спорта наличие положительного теста у одного или нескольких членов команды не является препятствием к проведению матча, иначе все футбольные, хоккейные и баскетбольные чемпионаты давно бы остановились. Так должно быть и в биатлоне, иначе нет никакого смысла проводить сезон. Но проблема IBU в том, что они выбрали неудачное место для старта — Финляндию, где по нормам министерства здравоохранения всех контактных надо изолировать и никакие отрицательные тесты не могут на это повлиять. Если такой порядок будет на всех этапах, то сезона в нормальном понимании мы не увидим.

Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

В конце концов, при других форс-мажорных обстоятельствах — шквальном ветре, густом тумане или сильном морозе — соревнования отменяются, так почему пандемия становится исключением? Конечно, хочется верить, что не за горами тот день, когда человечество поймёт, что этот вирус пришёл к нам не на час и с ним нужно учиться жить, что наличие положительного теста не является вселенской трагедией, а борьба с распространением инфекции не должна парализовывать нормальную человеческую деятельность. Но пока мы живём в эпоху ограничений и карантинов, а потому Международная федерация при организации соревнований должна брать на себя ответственность за обеспечение честных и равных условий на соревнованиях. Если этого она сделать не может, то лучше вообще их не проводить, чем превращать в клоунаду.