Бестемьянова прокомментировала выступление Косторной на Кубке России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление женщин в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России.
Очень красивая программа, фантастические прыжки у Алёны, но были ошибки. Однако я уверена, что через некоторое время ценность программы Алёны увеличится. Степ-аут на тройном акселе Трусовой дал оценку ниже по сравнению с двойным акселем Косторной, который она исполнила шикарно. Поэтому в отношении распределения мест после короткой программы у меня вопросов не возникает, — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Алёна Косторная, заработав 78,15 балла, стала лидером после короткой программы на четвёртом этапе Кубка России. Второе место заняла Александра Трусова (77,42). Третье место ушло ученице Этери Тутберидзе Майе Хромых (76,79).
Ранее NEWS.ru писал, что Минспорт внёс изменения в список участников сборной России по фигурному катанию. Тренером фигуристки Алёны Косторной утверждён двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, также тренером спортсменки значится Этери Тутберидзе.