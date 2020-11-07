Бестемьянова прокомментировала выступление Косторной на Кубке России

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Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, надеется, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) допустит Евгению Медведеву к участию в чемпионате страны без отбора.

Фигуристка из-за травмы спины снялась с третьего этапа Кубка России и не подала заявку на участие в четвёртом, стартующем в воскресенье, 8 ноября. Основным критерием отбора на чемпионат страны является...