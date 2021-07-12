Американец Мёрфи извинился за намёки на нечистую борьбу Рылова

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Российский пловец Евгений Рылов, ставший двукратным олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 200 м на спине, отреагировал на заявление американского соперника Райана Мёрфи, который сообщил, что на него психологически давит участие в нечистых Играх. Своими мыслями победитель поделился с журналистами.

Я всегда был за честный спорт, я всегда сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента — прим.ред.) и всегда плыву от всей души и честно. Этому я посвятил...