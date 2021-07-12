Американец Мёрфи извинился за намёки на нечистую борьбу Рылова
Александр Круглов
Александр Круглов
08:15, 30 июля 2021
Евгений РыловФото: Xu Chang/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS
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Американский пловец Райан Мёрфи извинился за слова о допинге в отношении Рылова, которому уступил в финале Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине. Рылов при этом установил олимпийский рекорд. После финиши Мёрфи заяви, похоже, не всё было чисто, намекая на допинговое прошлое россиян. Однако позже он пояснил свою позицию в эфире «Матч ТВ».
Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. И я ничего такого не утверждал. Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва. Я и не собирался тут что-то утверждать. Я поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, не чист, — отметил Мёрфи.
Как сообщалось ранее, двукратный олимпийский чемпион в плавании Евгений Рылов прокомментировал свои перспективы в следующем олимпийском цикле.