Сепп Кусс Сепп Кусс Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano/www.imago-images.de/Global Look Press

Победителем 15-го этапа многодневки «Вуэльта» стал велогонщик из США Сепп Кусс из команды Jumbo-Visma.

Американец проехал воскресный этап протяженностью 154 км за 4 часа 19 минут 4 секунды. Второе место занял спортсмен из Португалии Рубен Геррейру (+39 секунд) из Katusha-Alpecin. Замкнул тройку лидеров британец Тео Гэйган Харт (Ineos, +40 секунд).

Россиянин Павел Кочетков из Katusha-Alpecin финишировал 50-м, став лучшим из представителей России.

Как писал News.ru, немецкий велогонщик 31-летний Марсель Киттель объявил о завершении профессиональной карьеры.

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