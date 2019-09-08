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Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.

Таким образом, российская сборная, уступившая днём ранее во 2-м раунде Польше (74:79 (22:16, 18:18, 17:19, 17:26), не квалифицировалась в плей-офф. В заключительном матче второго группового этапа с Венесуэлой даже победа...