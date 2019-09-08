Победителем 15-го этапа многодневки «Вуэльта» стал велогонщик из США Сепп Кусс из команды Jumbo-Visma.
Американец проехал воскресный этап протяженностью 154 км за 4 часа 19 минут 4 секунды. Второе место занял спортсмен из Португалии Рубен Геррейру (+39 секунд) из Katusha-Alpecin. Замкнул тройку лидеров британец Тео Гэйган Харт (Ineos, +40 секунд).
Россиянин Павел Кочетков из Katusha-Alpecin финишировал 50-м, став лучшим из представителей России.
Как писал News.ru, немецкий велогонщик 31-летний Марсель Киттель объявил о завершении профессиональной карьеры.