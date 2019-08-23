https://static.news.ru/photo/e0ffecd2-c5c2-11e9-b741-fa163e074e61_660.jpg Марсель Киттель Фото: Fabio Ferrari/Lapresse/Global Look Press

Немецкий велогонщик 31-летний Марсель Киттель объявил о завершении профессиональной карьеры.

Сегодня, 23 августа 2019 года, хочу всем объявить, что заканчиваю карьеру профессионального велогонщика, — написал гонщик на своём официальном сайте.

В мае Киттель досрочно расторг контракт с командой «Катюша-Альпецин» (Katusha-Alpecin).

За почти 20-летнюю карьеру немец одержал 89 побед. Выигрывал этапы на всех трёх Гранд-турах: 14 этапов на «Тур де Франс» (2013, 2014, 2016 и 2017), четыре этапа «Джиро д’Италия» (2014, 2016) и один этап «Вуэльты Испании» (2011). Кроме того, выигрывал классические гонки: один раз «Схелдепрейс» (Scheldeprijs) и дважды — «Мюнстерланд Джиро» (Münsterland Giro).

Киттель начал карьеру в 2011 году в команде Skil-Shimano, потом в 2016 году перешёл в Quick Step. С 2018 по 2019 год Киттель выступал за Katusha-Alpecin.

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