Немецкий велогонщик 31-летний Марсель Киттель объявил о завершении профессиональной карьеры.
Сегодня, 23 августа 2019 года, хочу всем объявить, что заканчиваю карьеру профессионального велогонщика, — написал гонщик на своём официальном сайте.
В мае Киттель досрочно расторг контракт с командой «Катюша-Альпецин» (Katusha-Alpecin).
За почти 20-летнюю карьеру немец одержал 89 побед. Выигрывал этапы на всех трёх Гранд-турах: 14 этапов на «Тур де Франс» (2013, 2014, 2016 и 2017), четыре этапа «Джиро д’Италия» (2014, 2016) и один этап «Вуэльты Испании» (2011). Кроме того, выигрывал классические гонки: один раз «Схелдепрейс» (Scheldeprijs) и дважды — «Мюнстерланд Джиро» (Münsterland Giro).
Киттель начал карьеру в 2011 году в команде Skil-Shimano, потом в 2016 году перешёл в Quick Step. С 2018 по 2019 год Киттель выступал за Katusha-Alpecin.
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