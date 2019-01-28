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Бомбардировщик Ту-22М3 высмеяли в США

Ту-22М3 MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Ту-22М3

оружие [ версия для печати ]

Журналисты американского издания The National Interest усомнились в том, что российский (советский) сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 является самолётом большой дальности.

К такому выводу автор статьи пришёл после сравнения российского самолёта с американским B-1 Lancer. В материале отмечается, что Ту-22М3 вмещает максимум 50 тонн топлива, это позволяет ему удаляться от аэродрома на расстояние до 3 тысяч километров в обе стороны. При этом B-1 Lancer без дозаправки может преодолевать 4,7 тысячи километров.

Кроме того, журналист поставил под сомнение возможность использования воздушных танкеров для дозаправки российского бомбардировщика.

«Российским военным принадлежит всего 18 заправщиков Ил-78. Один крупный рейд Ту-22М3 на большие расстояния легко может потребовать весь танкерный флот Кремля», — отмечается в статье.

В итоге автор пришёл к выводу, что даже модернизированный Ту-22М3 «не может и, вероятно, никогда не сможет надёжно поразить цели в середине Атлантики».

Ранее News.ru писал о том, что крушение Ту-22М3 произошло 21 января около 13:40 по московскому времени во время захода на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. В результате происшествия погибли три летчика, четвёртый член экипажа выжил и был доставлен в Москву с тяжёлыми травмами. По предварительным данным, причиной крушения стало попадание самолёта в снежный заряд, однако позже эксперты назвали основной версией ошибку пилота.


#сша #россия #вооружение
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