https://static.news.ru/photo/6506b734-9816-11e9-8414-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что демографическую проблему можно легко решить, если в железнодорожных поездах создадут вагоны для одиноких людей.

Нужны вагоны для одиноких граждан. Люди могут за 2--5 дней во время поездки познакомиться. У нас демографическая проблема, много одиноких людей не могут найти спутника, — предложил политик на заседании Госсовета.

Жириновский добавил, что влюблялся всего три раза — всегда в поезде, поэтому с этим транспортом у него связаны особенные воспоминания. Кроме того, он предложил ввести 50-процентную скидку на железнодорожные билеты для учащихся, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Владимир Жириновский покинул в знак протеста заседание Госдумы в связи с отказом парламентариев принимать разработанный партией законопроект о российском гражданстве.