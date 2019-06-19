https://static.news.ru/photo/84b2e6f4-9292-11e9-8fd0-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский покинул в знак протеста заседание Госдумы в связи с отказом парламентариев принимать разработанный партией законопроект о российском гражданстве.

Документ предусматривает упрощённую процедуру выдачи паспортов РФ иностранным гражданам на основе документального подтверждения русского происхождения их родителей.

Жириновский пристыдил коллег за то, что они на несколько лет затянули рассмотрение документа, а также за их нежелание следовать примеру других стран в этом вопросе.

Возьмите стенограмму заседания и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства... Я в качестве протеста покидаю зал, — приводит слова лидера ЛДПР РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что заявления на получение российского гражданства подали свыше 12 тыс. жителей Донбасса. По словам главы ГУ МВД по Ростовской области Олега Агаркова, на их обработку потребуется около трёх месяцев.