Столичные власти согласовали новую акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мероприятие пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова, рассказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
По его словам, организатором Еленой Русаковой заявлена численность мероприятия до 100 тысяч человек, передаёт «
Он отметил, что в городскую администрацию поступило шесть заявок на проведение акции: четыре на 10 августа и две — на 11 августа.
Однако сама Русакова в своём
Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя, — подчеркнула политик.
Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга 27 июля следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.