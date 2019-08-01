https://static.news.ru/photo/9e285ef8-b48d-11e9-b1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Киселёв/News.ru

Столичные власти согласовали новую акцию в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мероприятие пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова, рассказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По его словам, организатором Еленой Русаковой заявлена численность мероприятия до 100 тысяч человек, передаёт « Интерфакс ». Митинг назначен на 14 часов и продлится два часа. Возле дома № 9 по проспекту будет установлена трибуна.

Он отметил, что в городскую администрацию поступило шесть заявок на проведение акции: четыре на 10 августа и две — на 11 августа.

Однако сама Русакова в своём Facebook заявила, что митинг не был согласован. По её словам, она не получала никаких подтверждающих документов.

Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа нельзя, — подчеркнула политик.

Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга 27 июля следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.