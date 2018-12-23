Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников

https://news.ru/storage/news/a1958b58439bdb71359d7dc16e73aeb9/4b6df4a6-6758-4122-b0a6-9cdc0d27e331_850.jpg Кирилл Каллиников/РИА Новости

Марина Карлова

Марина Карлова — вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова — встала на защиту детей чиновников из Клинцов Брянской области, съездивших в Турцию за счёт возглавляемого ею фонда. Она заявила, что в информации, представленной в СМИ, «многое искажено».

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не соблюдался принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению. При этом бюджетные деньги на поездку не использовались. Местный журналист Владимир Шик обвинил чиновников в нечестном распределении бесплатных путёвок, указав, что фонд оказывает помощь детям с тяжёлыми заболеваниями и находящимся в сложной жизненной ситуации.

Карлова заявила, что дети ездили не отдыхать или лечиться. Это был общественно-политический проект.

«Турецкая сторона пригласила за свой счёт детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы — малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен», — заявила женщина.

По её словам, о больных детях при отборе речи вообще не шло, так как они работали в Турции. Кроме того, дорога из Клинцов в Демре отняла очень много времени, а сотрудники фонда не могли подвергать тяжелобольных риску. В связи с этим отбирали юнармейцев, победителей олимпиад, спортсменов с высокими достижениями, добровольцев.

В Турции дети участвовали в возложении венков, стояли в почётном карауле под солнцем, а также состязались с местными школьникам в теннисе, баскетболе и футболе, заявила Карлова «Брянским новостям».

Ранее News.ru писал, что сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за то, что отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что замглавы администрации города Людмила Лубская уволена. Именно она не увидела ничего предосудительного в том, что на отдых отправились привилегированные дети.