USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,022.88 $
МОСКВА-7°C20:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Вдова Карлова вступилась за детей брянских чиновников

Марина Карлова Кирилл Каллиников/РИА Новости

Марина Карлова

общество [ версия для печати ]

Марина Карлова — вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова — встала на защиту детей чиновников из Клинцов Брянской области, съездивших в Турцию за счёт возглавляемого ею фонда. Она заявила, что в информации, представленной в СМИ, «многое искажено».

По итогам прокурорской проверки выяснилось, что должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не соблюдался принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению. При этом бюджетные деньги на поездку не использовались. Местный журналист Владимир Шик обвинил чиновников в нечестном распределении бесплатных путёвок, указав, что фонд оказывает помощь детям с тяжёлыми заболеваниями и находящимся в сложной жизненной ситуации.

Карлова заявила, что дети ездили не отдыхать или лечиться. Это был общественно-политический проект.

«Турецкая сторона пригласила за свой счёт детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему. Почему детей из Клинцов? Потому что это побратим города Демре. Клинцы — малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен», — заявила женщина.

По её словам, о больных детях при отборе речи вообще не шло, так как они работали в Турции. Кроме того, дорога из Клинцов в Демре отняла очень много времени, а сотрудники фонда не могли подвергать тяжелобольных риску. В связи с этим отбирали юнармейцев, победителей олимпиад, спортсменов с высокими достижениями, добровольцев.

В Турции дети участвовали в возложении венков, стояли в почётном карауле под солнцем, а также состязались с местными школьникам в теннисе, баскетболе и футболе, заявила Карлова «Брянским новостям».

Ранее News.ru писал, что сотрудники администрации города Клинцы в Брянской области будут наказаны за то, что отправили своих детей в Турцию за счёт благотворительного фонда. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что замглавы администрации города Людмила Лубская уволена. Именно она не увидела ничего предосудительного в том, что на отдых отправились привилегированные дети.


#дети #чиновники #карлов #Брянскаяобласть
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
В скандале может быть замешан тесть Дмитрия Пескова
общество 19:32, 23 декабря 2018
Поездку детей чиновников в Турцию обсудят в Госдуме
В скандале может быть замешан тесть Дмитрия Пескова
общество 16:31, 23 декабря 2018
Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной
общество 14:10, 23 декабря 2018
Кузнецова проверит отдых детей чиновников в Турции
Лента новостей
общество 20:08
Тела всех рабочих подняли из шахты в Соликамске
в мире 19:59
Лондон просит запретить туристам гулять рядом с вулканами
общество 19:50
«Уралкалий» выплатит компенсации семьям погибших
спорт 19:49
Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ позвали назад
происшествия 19:48
Школа перенесла «ёлку» из-за массового отравления детей
в мире 19:32
SpaceX вывела на орбиту навигационный спутник США
спорт 19:31
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика 19:27
Кадыров рассказал о сложностях с рэпом
спорт 19:22
Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
в мире 19:20
Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной
происшествия 19:19
Квартира на юге Москвы стала могилой для матери и дочери
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
происшествия 19:09
Подругу выпавшего из окна школьника отправят к психологу
спорт 19:08
Слуцкая прокомментировала прокат Загитовой на ЧР
общество 18:59
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
Другие новости
общество 20:08
Тела всех рабочих подняли из шахты в Соликамске
общество 19:50
«Уралкалий» выплатит компенсации семьям погибших
общество 19:32
Поездку детей чиновников в Турцию обсудят в Госдуме
В скандале может быть замешан тесть Дмитрия Пескова
общество 19:11
Ольга Васильева посоветовала родителям чаще читать вслух
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top