https://static.news.ru/photo/17adbc8c-9d82-11e9-a183-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Часть экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, где произошёл пожар, удалось спасти. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

При этом он не стал уточнять количество выживших, отметив лишь, что погибшие моряки-подводники в критической ситуации действовали геройски.

Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, — цитирует министра « Интерфакс ».

Пожар на судне произошёл 1 июля в Баренцевом море. Возгорание на борту возникло во время работ по замеру рельефа дна. Морякам удалось потушить пожар, но они отравились продуктами горения. Погибли 14 человек.

Причины ЧП пока не установлены. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств произошедшего. Ранее News.ru писал, что Сергей Шойгу пообещал посмертно представить моряков к государственным наградам.

Помимо этого, по его словам, первым из охваченного огнём отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности. Его матросы оперативно вывели, после чего «задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля».