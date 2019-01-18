Саратовцы написали Путину о закрытии детской поликлиники

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Инициативная группа жителей Саратова опубликовала в интернете петицию на имя президента России Владимира Путина с просьбой остановить закрытие детской поликлиники в центре города и перевода малолетних пациентов в более старое здание другой амбулатории. Региональный минздрав объявил, что учреждение закрыли на ремонт. Кроме этого в медицинской отрасли сообщили, что решение об оптимизации принял губернатор области Валерий Радаев.

«Детская инфекционная больница № 6 города Саратова и её поликлиническое отделение располагаются в самом центре города, на новой пешеходной зоне, в шаговой доступности от большинства своих маленьких пациентов, имея при этом удобный подъезд автотранспорта. Больница в течение последних почти сорока лет принимает только новорожденных, детей до трёх месяцев — самую уязвимую категорию наших малышей. Персонал больницы — высококвалифицированные врачи-неонатологи, педиатры, инфекционисты и другие специалисты, большинство из которых проработало в больнице около четверти века и спасло тысячи детских жизней. В декабре 2018 года все эти доктора от Бога вынужденно уволились „по собственному желанию“ в связи с так называемой реорганизацией двух больниц. Без выходного пособия по сокращению», — говорится в петиции на сайте Change.org.

Авторы обращения к главе российского государства отмечают, что к поликлиническому отделению больницы прикреплено более 5000 детей. Поликлиника оснащена современной лабораторией, приём там вели врачи-педиатры и большое количество узких специалистов.

«Теперь наши дети получили: вместо педиатра в шаговой доступности от бокса с новорожденным — одного врача на несколько отделений, причём находящихся в разных корпусах (а ведь заболевания у этой возрастной категории детей протекают быстрее и тяжелее, можно просто не успеть); вместо рентгенографии в здании больницы — перенос младенца с пневмонией по морозу из корпуса в корпус; вместо централизованного приёма новорожденных в 6-й инфекционной — перераспределение потоков пациентов между 1-й, 5-й и 7-й больницами; вместо лечения малюток полностью изолированно от более взрослых детей во избежание перекрёстных инфекций — объединение в одной больнице только что выписанных из родильного дома и детей дошкольного и школьного возраста», — говорится в петиции.

Поликлиническое отделение больницы № 6, по словам членов инициативной группы, закрыто на ремонт, и медицинское обслуживание перенесено в соседнюю поликлинику, где «будут пытаться получить медпомощь более 10 000 детей — в здании дореволюционной постройки, с неудобным расположением, с необорудованным светофором перекрёстком».

«В связи с крайним ухудшением условий труда, нехваткой кабинетов, возросшим потоком пациентов медицинский персонал, с их слов, настроен на увольнение. Риск повторного инфицирования детей также возрастает в разы, как и время ожидания приёма. Можно обоснованно предположить, что нас ждёт и укрупнение участков с увеличением количества обслуживающихся на них детей», — говорится в петиции.

Родители отмечают, что «здания, „освободившиеся“ в ходе реорганизации, представляют собой достаточно крупные объекты недвижимости в самом центре города». Речь идёт о трёхэтажной больнице площадью 824,6 кв. м и хозяйственном корпусе площадью 106,9 кв. м, а также поликлинике, площадь которой составляет 650,8 кв. м. Местные жители опасаются, что эти активы могут быть выведены для коммерческих нужд.

В региональном Минздраве подтвердили, что поликлиническое отделение детской инфекционной больницы № 6 на ул. Комсомольской, 28/30 будет закрыто на ремонт, но останется в ведении министерства, и после ремонта вновь сможет принимать детей, передаёт ИА «Свободные новости».

«Поликлиника требует ремонта. В настоящее время условия в ней не соответствуют требованиям, предъявляемым к детским медицинским учреждения. Принято решение о временном переводе врачей в другое учреждение — так называемую третью детскую поликлинику, расположенную по соседству, на улице Московской. Там проведён ремонт, и организация медицинской помощи детям будет проводиться на должном уровне. После ремонта здание поликлиники останется в ведении Минздрава и будет использоваться для оказания медицинской помощи детскому населению», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Колоколов.

По его словам, сроки ремонта не определены.

Главврач инфекционной больницы Саратова № 5 Вера Харитонова встретилась 17 января с родителями детей, прикрепленных к закрытой якобы на ремонт поликлинике. Она заявила, что решение о реорганизации и переводе детей из одной поликлиники в другую принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Родители потребовали не закрывать здание поликлиники на ремонт или не проводить ремонт вообще. В ответ Харитонова сообщила, что здание якобы стало непригодным из-за протечки крыши. Представители инициативной группы возразили, что протечка произошла на днях, а приказ об отселении поликлиники был издан в сентябре 2018 года.

В свою очередь за ходом ремонтных работ в реорганизованной поликлинике на улице Комсомольской предложил организовать контроль депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

«Если протекает крыша, замыкает проводка, не исключены мелкие обрушения нельзя там лечить детей. Это не безопасно. Тогда администрация поступает правильно, стремясь обезопасить детей и родителей. Важно, что министр здравоохранения понимает — нужно провести ремонт. И после его окончания возобновить работу поликлиники. Все остальное, в том числе, слухи о перепрофилировании здания — всего лишь слухи. С другой стороны, спасибо жителям за беспокойство. Ведь бывает, что появляются желающие заполучить здания в центре города. И бдительность тут не бывает лишней», — написал Панков в своём telegram-канале.

Как писал News.ru, жители города Шимск Новгородской области выступили против планов властей ликвидировать стационар в районной больнице. В случае оптимизации медучреждения за помощью придётся обращаться в соседний населённый пункт Сольцы, расположенный в 30 км. В январе несколько человек перекрыли в знак протеста федеральную трассу.