https://static.news.ru/photo/30d38770-9687-11e9-9791-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси. Грузия Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вернуть средства в полном объёме за купленные авиабилеты в Грузию вылетом с 8 июля обязаны как турфирмы, так и перевозчики, у которых покупались билеты. Это же касается, как следует из памятки, выпущенной Ростуризмом, и посредников, продававших билеты на самолёт в Тбилиси, Батуми и другие грузинские города.

При этом стоимость билета возвращается в полном объёме независимо от того, был билет возвратным или нет, — подчеркнули в Ростуризме.

Организованным туристам также обязаны в полном объёме вернуть стоимость турпродукта, включая цену авиабилета, если вылет должен был состояться с 21 июня по 8 июля.

Если на просьбу вернуть деньги путешественникам будет отказано, то они вправе обратиться в суд по месту жительства и в Роспотребнадзор, передаёт « Интерфакс ».

Накануне, после начавшихся беспорядков в Грузии, российский лидер Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля временно запрещается российским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путёвок в страну.

Позднее грузинским авиакомпаниям с 8 июля в Россию запретил летать Минтранс, писал News.ru.