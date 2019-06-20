Попытки в год 80-летия с начала Второй мировой войны переложить ответственность на руководство СССР за её развязывание являются абсолютно недопустимыми, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. По его словам, заключение пакта о ненападении с Германией было результатом исчерпания Москвой ресурсов для обеспечения собственной безопасности.
Он отметил, что фактическое отсутствие союзников в Европе не оставило Союзу другого выхода, передаёт
Ранее News.ru писал, что ООН поддержала инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества. Также было одобрено предложение РФ о провозглашении Международного дня парламентаризма.